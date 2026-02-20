İptal kararının andından Trump'tan yeni gümrük vergisi hamlesi: Yüzde 10'luk küresel tarife

Başkan Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin iptal kararının ardından yeni bir %10′luk “küresel gümrük vergisi” getiren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında mahkeme kararına sert tepki göstererek, yeni gümrük vergilerinin, yüksek mahkemenin kararının ardından yürürlükte kalan mevcut vergilerin üzerine ekleneceğini söyledi.

"Yabancı ülkeler sokaklarda dans ediyor"

Trump, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." dedi.

Tarifelerle ilgili davanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Trump, "İyi haber şu ki bu korkunç kararda tüm mahkeme tarafından kabul edilen ve Kongre tarafından da tanınan, ABD Başkanı olarak benim kullanabileceğim Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler, uygulamalar, kanunlar ve yetkiler var." diye konuştu.

Trump, "Bugün, halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım. Ayrıca ülkemizi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacağız." ifadesini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

150 gün geçerliliği var

Bu kanun uyarınca oluşturulan gümrük vergileri yalnızca 150 gün süreyle geçerli olabilir ve herhangi bir uzatma için Kongre onayı gereklidir.

Basın toplantısında bu süre sınırlamasıyla ilgili sorulan soruya Trump, ”İstediğimiz hemen hemen her şeyi yapma hakkına sahibiz” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, 232. ve 301. maddeler olarak bilinen kanunlar kapsamında halihazırda yürürlükte olan tüm gümrük vergilerinin “tam olarak yürürlükte kalacağını” açıkladı.