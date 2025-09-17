  1. Ekonomim
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, IQ Money ve Paypole ödeme hizmetlerinin kanuna aykırı işlemler gerekçesiyle faaliyet izinleri iptal edildi.

IQ Money ve Paypole’in faaliyet izinleri iptal edildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında faaliyet gösteren IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izinlerini 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal ettiğine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, IQ Money'in 10/9/2020 tarih ve 10953/20552 sayılı izinle faaliyet gösterdiği belirtilirken, şirketin kanuna aykırı şekilde işlem yürüttüğü gerekçesiyle lisansının geri alınmasına, Paypole Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında alınan 11897/21496 sayılı kararda ise şirketin 27/4/2023 tarih ve 11429/21028 sayılı faaliyet iznine istinaden hizmet verdiği, şirketin aynı şekilde ilgili yasal düzenlemelere aykırı davrandığğı için faaliyet izninin iptaline karar verildi.

