Irak Başbakanı Zeydi, ExxonMobil ile işbirliğini görüştü

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD ziyaretini sürdüren Zeydi, Houston'daki ExxonMobil merkezinde Woods ve şirketin yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.Görüşmede Zeydi, hükümetin petrol üretimi ve ihracat sektörlerini geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, Irak'ın rafinaj ve petrol işleme kapasitesinin artırılmasına yönelik planlara ExxonMobil'in katkı sağlamasını istedi.

Şirketi uzun vadeli yatırım ve ortaklığa davet eden Zeydi, projelerin hızla hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Irak'ın elektrik santrallerinde kullanılmak üzere doğal gaz ithalatına olan ihtiyacını sona erdirmeyi hedeflediklerini dile getiren Zeydi, bu kapsamda petrol üretimi sırasında açığa çıkan gazın tamamının toplanması ve çevreye zarar veren gaz yakma uygulamasının sonlandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Zeydi ayrıca, ekonomik zorluklar karşısında katma değeri yüksek gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla ExxonMobil'in ileri teknolojilerinden yararlanarak yeni rafineri üniteleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

ExxonMobil CEO'su Woods ise şirketin Irak ve bölgedeki faaliyetleri ile teknik kapasitesine ilişkin bilgi vererek, Irak petrol sektörünün önemli yatırım ve işbirliği fırsatları sunduğunu belirtti.

Çevresel standartlara uyulması ve kirliliğin azaltılmasının önemine işaret eden Woods, şirketinin Irak ile yakın işbirliği yapma arzusunda olduğunu ifade etti.

Irak Başbakanı Zeydi, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Zeydi, ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de görüşmüştü.