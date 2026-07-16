Irak ve Suriye, Hürmüz'e alternatif petrol rotasını canlandırıyor

Irak ve Suriye, Kuzey Irak'taki petrol sahalarını Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na bağlayan Kerkük-Banyas petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirmek için harekete geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Washington yönetiminin hasarlı hattın yeniden inşasına yönelik çalışmaları desteklediğini açıkladı.

Hedef Hürmüz'e bağımlılığı azaltmak

Projenin temel hedefi, Irak'ın petrol ihracatında Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltmak ve İran'ın boğaz üzerindeki olası etkisini sınırlamak olarak gösteriliyor.

1952 yılında inşa edilen yaklaşık 800 kilometre uzunluğundaki Kerkük-Banyas boru hattının günlük nominal taşıma kapasitesi 300 bin varil seviyesinde bulunuyor. İran-Irak Savaşı ve Irak Savaşı sırasında ağır hasar gören hat uzun yıllardır kullanılmıyor.

ABD ve Chevron da sürece dahil

Boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi için pompa istasyonları ile elektrik altyapısında kapsamlı onarım yapılması gerekiyor. Çalışmaların 2-3 yıl sürmesi bekleniyor.

ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın, Iraklı ve Suriyeli yetkililerin yanı sıra ABD'li şirket temsilcileriyle de görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Görüşmelere Chevron'un da katıldığı ifade edildi.