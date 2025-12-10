Türkiye-Irak arasında vizede yeni dönem

Irak ile Türkiye arasında yeni vize sistemi yürürlüğe girdi. Sistem, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle tanıtıldı; törene Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Nüfus ve Pasaport Genel Müdürü Nashat Alkhafaji, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Al-Bahadli ve diğer Iraklı yetkililer katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Lachmawi, Türkiye'ye yönelik yeni elektronik vize işlemleri sistemine bugün başlandığını duyurdu. Lachmawi, söz konusu sistemin, Irak Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları arasındaki işbirliği sonucunda ortaya çıkarıldığını belirtti.

Irak'a giriş vizeleri artık tümüyle elektronik ortamda yapılabilecek

Alkhafaji de, "Dünden itibaren nüfus işlerinden başlamak üzere kimlikleri elektronik olarak düzenleme işlemlerine başladık" dedi.

Elektronik pasaport işlemlerine de başladıklarını, Irak dışında bu altyapıya sahip Türkiye dahil 20 ülke bulunduğunu bildiren Alkhafaji, Irak'a giriş vizelerinin artık tümüyle elektronik ortamda yapılabileceğini kaydetti.

Alkhafaji, bu hafta bu işlemlere Ankara'da başladıklarını, gelecek hafta da İstanbul'da başlayacaklarını belirterek, "Böylece ülke içindeki bir deneyim, ülke dışınada aktarılmış oluyor" ifadesini kullandı.

24 saatte sonuçlanacak

Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahadli de konuşmasında, söz konusu vize işlemlerinin ilk kez yatırımcılara ve iş insanlarına verilmek üzere uygulanacağını, başvuruların 24 saatte sonuçlanabileceğini dile getirdi.

Bahadli, "Bu vizede, uzatılma imkanının da bulunduğu bazı özellikler olacak ve tüm bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nden yatırımcı ve iş insanlarının Irak içinde yatırım ve iş yapma imkanlarını kolaylaştırma hedefiyle yapılmaktadır" diye konuştu.