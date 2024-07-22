Irak’ın Türkiye’den elektrik alacağı iletim hattı devreye girdi

Irak’ın Türkiye'den 300 MW elektrik ithalini öngören hat faaliyete geçti. Reuters'ın haberine göre, Irak Başbakanlığı, Türkiye'den 300 megawat elektrik ithalini öngören elektrik iletim hattının 21 Temmuz itibarıyla faaliyete geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, 115 km uzunluğundaki iletim hattı üzerinden ithal edilecek elektriğin Irak'ın kuzeyindeki üç bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacağı belirtildi.

Elektrik ve gaz ihtiyacının üçte biri ile yüzde 40'ı arasında bir kısmını İran'dan ithal eden Irak'ta, özellikle soğutma amaçlı elektrik talebinin arttığı sıcak yaz aylarında sık sık elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor.