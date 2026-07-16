Irak'ta petrol terminallerinde yüklemeler durduruldu

Irak'ın Basra Petrol Terminali'nde bir petrol tankerine insansız hava aracının (İHA) çarpmasının ardından ülkedeki tüm petrol terminallerinde ham petrol yükleme işlemleri durduruldu.

Iraklı petrol ve güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, olayda tankerde herhangi bir hasar ya da yangın meydana gelmedi. İHA'nın kim tarafından gönderildiği ise henüz belirlenemedi.

Olayın ardından petrol tankeri tedbir amacıyla liman dışına çekilirken, limanda bulunan bir başka tanker de güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Irak'ın petrol terminallerinde ham petrol yükleme faaliyetleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu.

Çarşamba günü de Irak'ın Faw Limanı'na bir İHA düşmüş, ancak olayda herhangi bir hasar oluşmamış ve limandaki operasyonlar kesintiye uğramamıştı.