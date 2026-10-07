Irak'tan dinarda devalüasyon kararı
Irak, ulusal para birimi dinarın dolar karşısında yüzde 13 oranında devalüe edilmesine karar verdi. Irak Merkez Bankası, bireylere yönelik dolar satış fiyatını yaklaşık 1.310 dinardan 1.520 dinara yükseltti.
Irak, ulusal para birimi dinarın ABD doları karşısındaki değerini düşürme kararı aldı.
Irak Haber Ajansı'nın (INA) aktardığına göre Irak Merkez Bankası, bireylere yönelik dolar satış fiyatını yaklaşık 1.310 dinardan 1.520 dinara çıkardı.
Böylece dinarın dolar karşısında yüzde 13 oranında devalüe edilmesine karar verildi.
Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan karara göre düzenleme, Maliye Bakanı ile Irak Merkez Bankası Başkanı'nın Bakanlar Kurulu toplantısında sunduğu acil teklif üzerine kabul edildi.