Irak'tan petrol açıklaması: Gecikmeden yabancı şirketler sorumlu

Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde üretilen petrolün tekrar ihracata başlamasında yaşanan gecikmeden kısmi olarak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin sorumlu olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı kurumlar ile yabancı şirketlerin anayasaya uygun petrol çıkartma sözleşmesi taslaklarını henüz Petrol Bakanlığı'na göndermedikleri ifade edildi.

Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) Irak merkezi hükümetinin izni olmadan 2014 ile 2018 yılları arasında Kürt Bölgesel Yönetimi'nden petrol ithalatı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tahkimde verdiği tazminat cezasının ardından 25 Mart 2023'te Kerkük-Ceyhan hattından petrol akışını durdurdu.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 0.5'ini karşılayan Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattı bir yıldır kapalı dururken Türkiye hattın petrol sevkiyatına hazır olduğunu, akışın başlaması için Irak'ın adım atması gerektiğini geçen yıl belirtmişti.