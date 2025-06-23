İran, ABD üslerini vurdu, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı

Hafta sonu ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırısı, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı çekti. Pazartesi sabah saatlerinde Brent petrol yüzde 2,49 artışla varil başına 78,93 dolara yükselirken, ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 2,56 artışla 75,73 dolara ulaştı. Bu seviyeler, Ocak 2025’ten bu yana görülen en yüksek fiyatlar olarak kayıtlara geçti.

Akşam saatlerinde İran’ın Katar’daki ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından, piyasa yönünü tersine çevirdi.

Brent petrol, gün içinde yaklaşık yüzde 11,2’lik bir düşüşle 70,10 dolara kadar geriledi. WTI ise 71,90 dolar seviyelerine indi.