  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İran, ABD üslerini vurdu, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı
Takip Et

İran, ABD üslerini vurdu, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı

İran'ın Katar'daki ABD üslerine füze fırlatmasının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran, ABD üslerini vurdu, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı
Takip Et

Hafta sonu ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırısı, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı çekti. Pazartesi sabah saatlerinde Brent petrol yüzde 2,49 artışla varil başına 78,93 dolara yükselirken, ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 2,56 artışla 75,73 dolara ulaştı. Bu seviyeler, Ocak 2025’ten bu yana görülen en yüksek fiyatlar olarak kayıtlara geçti. 

Akşam saatlerinde İran’ın Katar’daki ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından, piyasa yönünü tersine çevirdi.

Brent petrol, gün içinde yaklaşık yüzde 11,2’lik bir düşüşle 70,10 dolara kadar geriledi. WTI ise 71,90 dolar seviyelerine indi.

 

İran, Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze fırlattıİran, Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze fırlattıDünya

 

Sadece 2 Türk şirketi listeye girdi! Dünyanın en iyi kahve dükkanları açıklandı: Zirve şaşırttı!Sadece 2 Türk şirketi listeye girdi! Dünyanın en iyi kahve dükkanları açıklandı: Zirve şaşırttı!Yaşam

 

Ekonomi
TMO 10 bin ton kabuklu fındık satışı yapacak
TMO 10 bin ton kabuklu fındık satışı yapacak
Mahfi Eğilmez değerlendirdi: İran'ın 'Hürmüz' hamlesi piyasaları neden sarsmadı?
İran'ın 'Hürmüz' hamlesi piyasaları neden sarsmadı?
Hürmüz Boğazı kapatılırsa Türkiye nasıl etkilenir?
Hürmüz Boğazı kapatılırsa Türkiye nasıl etkilenir?
Turist sayısı mayıs ayında geriledi
Turist sayısı mayıs ayında geriledi
ETTIC Başkanı Slevogt'tan AB'ye çağrı: Türkiye ile ticaret ve yatırıma odaklanın
ETTIC Başkanı Slevogt'tan AB'ye çağrı: Türkiye ile ticaret ve yatırıma odaklanın
AB'den Türkiye'deki sığınmacılara 20 milyon Euro yardım!
AB'den Türkiye'deki sığınmacılara 20 milyon Euro yardım!