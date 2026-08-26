İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Hariri'den ABD açıklaması: Amaç halk ile yönetimi ayırmak

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İran merkezli "khabaronline" haber sitesine konuşan İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Mecid Rıza Hariri, İran ile ABD arasındaki çatışma ve ekonomik yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik baskıların halkın geçim koşullarını daha da zorlaştırdığını belirten Hariri, bu baskıların toplum ile yönetim arasındaki güven ve dayanışmayı zedelememesi gerektiğine işaret etti.

Hariri, Washington'un yaklaşık 15-16 yıldır uyguladığı yaptırımlarla İran ekonomisine ciddi zarar verdiğini ancak rejimi devirme veya ülkenin siyasi rotasını değiştirmek gibi temel hedeflerine ulaşamadığını vurguladı.

Başkan Hariri, "ABD önce ekonomik yaptırımlar aşamasına girdi ve hedeflerine ulaşamadı, ardından askeri saldırıya başvurdu ve bu aşamada da hedeflerine ulaşamadı. Şimdi yeniden ekonomiye dönüyor ancak bu kez yeni bir kuşatma ve yaptırım biçimiyle." dedi.

Ekonomik kuşatmanın amacı halk ile yönetim arasında ayrışma oluşturmak

Hariri, "ABD'nin yeni ekonomik baskı aşamasında hedefi açık şekilde halkın geçim koşullarını zorlaştırmak ve halk ile yönetim arasındaki ayrışmayı, ardından da toplum içindeki bölünmeleri artırmaktır. İçeride bazı kişiler, bilinçli veya bilinçsiz şekilde, halk ile devlet arasındaki ayrışmanın büyümesine katkıda bulunmamalı." diye konuştu.

Toplum içindeki ayrışma tehlikesine halk ile yönetim arasındaki ayrışma kadar dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Hariri, başörtüsü konusunun yeniden toplumda bir çatışma alanına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

İnternet ortamında hem başörtüsü kurallarına uymayan kadınlara hem de dindar kesimlere yönelik çatışmacı içeriklerin arttığını belirten Hariri, bu durumun toplumdaki dini ve seküler kesimler arasındaki ayrışmayı derinleştirebileceğini söyledi.

Hariri, "Bu mesele için bir çözüm bulunmazsa, bu ayrışma toplumun temel ayrışmalarından biri haline gelebilir. Böyle bir durum tam olarak Trump'ın ve karşı tarafın politikalarının yararına olacaktır." dedi.

İran'ın Küba ile kıyaslanmasına tepki

İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Hariri, İran'ın Küba ile kıyaslanmasına da karşı çıkarak ülkesinin geniş toprakları, çok sayıda komşusu ve dünyanın farklı bölgelerindeki ekonomik ortakları bulunduğunu söyledi.

İran'ın yılda yaklaşık 125 milyon ton tarım ürünü ürettiğini belirten Hariri, ülkenin mevcut ekonomik baskılara rağmen kendi kaynaklarına ve üretim kapasitesine sahip olduğunu savundu.

Ancak ekonomik baskıların etkisiz olduğunu söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Hariri, "İnsanların bugün dahi ciddi sorunları var ve bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Şimdi dayanıklılık yarışının içindeyiz. Sonuçta daha fazla dayanıklılık gösteren taraf başarılı olacaktır." diye konuştu.