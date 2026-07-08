İran gerilimi Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını yükselti

Avrupa'nın referans doğalgaz vadeli işlem sözleşmeleri, piyasanın açılmasının ardından yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına yanıt olarak İran'a yeni hava saldırıları düzenlemesi ve Tahran'ın misilleme ihtimali etkili oldu.

Artan gerilim, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve bölgedeki enerji arzına ilişkin belirsizlikleri yeniden gündeme taşıdı.

Son saldırıların ardından sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankerlerinin büyük bölümünün Hürmüz Boğazı'ndan uzak durduğu belirtilirken, bu durum küresel LNG arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Haftalardır ihracatını hızla normale döndürebileceği mesajını veren Katar'ın planlarının da çatışmaların yeniden tırmanmasıyla risk altına girdiği ifade edildi.

Avrupa'nın stokları baskı altında

Avrupa, kış dönemi öncesinde doğalgaz depolarını doldurmaya çalışırken arz sıkışıklığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kıtanın doğalgaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 51 seviyesinde bulunurken, bu oran son beş yılın aynı dönemindeki en düşük seviye olarak öne çıkıyor.

Haziran ayında Avrupa'nın LNG ithalatı da Asya'nın artan talebi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 geriledi.

Asya ile rekabet artıyor

ING stratejistleri Warren Patterson ve Ewa Manthey, Orta Doğu kaynaklı arz riskleri nedeniyle Asya'nın spot LNG piyasasına daha fazla yöneldiğini, bunun da Avrupa'nın LNG ithalatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Analistler, son gerilimin Avrupa'nın ısıtma sezonu öncesinde arz güvenliğine ilişkin endişeleri daha da artırdığını vurguladı.

Avrupa Birliği'nin enerji denetim kurumu ise bölgenin yüzde 80 doğalgaz depolama hedefinin hâlâ ulaşılabilir olduğunu ancak bunun için LNG ithalatının geçen yılki seviyelere yükselmesi gerektiğini bildirdi.