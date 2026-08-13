İran gerilimi doları iki haftanın zirvesine taşıdı

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Dolar endeksi (DXY) 100,083 seviyesine kadar yükseldi. Yüksek petrol fiyatlarının da jeopolitik risklerle birlikte dolara destek verdiği belirtildi.

EUR/USD yüzde 0,04 gerileyerek 1,15203 seviyesinden işlem görüyor. USD/TRY ise yüzde 0,02 artışla 47,7751 seviyesinde.

Dolar, çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından kısa süreli gerilemişti. ABD'de yıllık tüketici enflasyonu temmuzda beklentilere paralel olarak yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e yavaşlarken, piyasalar Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini aşağı çekti.

Commerzbank analisti Michael Pfister, verinin büyük ölçüde daha düşük enflasyona doğru mevcut eğilimin devamı niteliğinde olduğunu ve tek seferlik etkilerle kısmen bozulduğunu belirtti.

Pfister, bu nedenle doların enflasyon verisi sonrası kayıplarının kalıcı olmadığını ifade etti.

Piyasalarda, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ile Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler doların kısa vadeli yönü açısından temel belirleyiciler olmaya devam ediyor.