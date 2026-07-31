İran: Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri vuruldu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, günün ilk saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan uyarılara rağmen geçmeye çalışan iki petrol tankerinin vurularak durdurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayımlanan bildiride, aynı güzergâhta bulunan dört petrol tankerinin ise rota değiştirerek geldikleri bölgeye geri döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki tankerin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) yönlendirmesi ve ABD ordusunun hava eskortu altında ilan edilmemiş bir güzergâhı kullanarak boğazdan geçmeye çalıştığı öne sürüldü.

İran, tankerlerin yapılan uyarılara rağmen "güvensiz ve yasa dışı" olarak nitelendirdiği rotada ilerlemeyi sürdürdüğünü ve bu nedenle vurularak durdurulduğunu iddia etti.

Gemi sahiplerine çağrı

Devrim Muhafızları, gemi sahipleri ve sigorta şirketlerine CENTCOM'un açıklamalarını dikkate almamaları çağrısında bulunurken, ABD ordusunun bölgedeki gemilere yönelik müdahale ve yönlendirmelerinin karşılıksız bırakılmayacağını bildirdi.