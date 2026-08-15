İran ile Tacikistan arasında petrol anlaşması

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İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran'ın petrol ürünlerinin ihracat mekanizmasını incelemek ve Tacikistan'ın ihtiyaç duyduğu ham petrolü sağlamak amacıyla İran ve Tacikistan arasında bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haberde, anlaşma kapsamında İran'ın, uzun vadeli bir sözleşme çerçevesinde Tacikistan'ın petrol ürünleri ihtiyacının bir bölümünü karşılamasının planlandığı belirtildi.

Anlaşmanın ikinci ayağında ise Tacikistan'daki rafinerilere ham petrol tedarik edileceği ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliğinin ham petrol tedarikinden rafine petrol ürünlerinin ticaretine kadar petrol sektörünün farklı aşamalarına yayılmasının hedeflendiği aktarıldı.