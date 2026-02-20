İran, piyasaların varil hesabını değiştiriyor

EVRİM KÜÇÜK

Küresel enerji piyasalar jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan kırılganlıklarla karşı karşıya. İran’ın petrol arzında aksama senaryoları piyasa tartışmalarına hakim olmaya devam ediyor. ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programı konusunda görüşmelerde yaşanan gerginliği azaltmaya çalışırken, Washington’un Tahran’a karşı askeri seçeneği masada tuttuğuna yönelik açıklamalar ve bölgede artan askeri hareketlilik, petrol fiyatlarını Ekim sonundan bu yana en güçlü yükselişine taşıdı. WTI ham petrol vadeli işlemleri 66 doların üzerine çıkarak son bir ayda yüzde 9’dan fazla prim yaptı. Brent petrol ise günlük yüzde 1,5 artış ve aylık yüzde 10’a yaklaşan yükselişle 71.5 dolara tırmandı.

Askeri hareketlilik tansiyonu artırıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın Washington’un “kırmızı çizgilerine” yanıt vermediğini ve askeri seçeneğin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı. İran ise nükleer müzakerelerde “genel çerçevede ilerleme” olduğunu savunsa da sahadaki askeri hareketlilik tansiyonu düşürmedi. İran devlet medyası, Hürmüz Boğazı’nın kısa süreliğine kapatıldığını duyurdu; bu açıklama bile piyasada risk primini artırmaya yetti.

Sadece İran değil tüm Ortadoğu’nun arzı risk altında

Uzmanlara göre petrol piyasaları açısından endişe kaynağı, alınacak önlemlerin sadece İran’ın petrol arzı için değil, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların aksama riski göz önüne alındığında, daha geniş Basra Körfezi petrol akışları için de ne anlama geleceği. Dolayısıyla piyasa, olası bir ABD-İran çatışmasının sadece İran arzını değil, Basra Körfezi genelindeki akışları da sekteye uğratabileceği riskini fiyatlıyor. İran günde yaklaşık 1,5 milyon varil ham petrol ihraç ediyor. Ancak asıl kritik unsur, Hürmüz Boğazı’ndan geçen yaklaşık 20 milyon varillik günlük petrol ve ürün akışı. Bu nedenle olası bir müdahale senaryosu yalnızca İran’ı değil, Suudi Arabistan, Irak, BAE ve Kuveyt gibi üreticileri de kapsayan daha geniş bir arz riskini gündeme getiriyor.

Hürmüz Boğazı küresel arzın dar boğazı

Umman ile İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı, dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik bir geçit. Günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışı bu dar su yoluna bağlı. Boğazın kapanması ya da geçişlerin aksaması durumunda alternatif güzergâhlar mevcut olsa da, bu rotalar daha uzun ve maliyetli. Nakliye sürelerinin uzaması ve sigorta primlerinin artması, fiili üretim kaybı olmasa bile arzı daraltıcı etki yaratıyor. Bu nedenle Hürmüz, küresel enerji piyasalarında tekil ama sistemik bir kırılma noktası olarak görülüyor.

Olası senaryolara göre fiyat projeksiyonları