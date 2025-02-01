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İran Riyali, Merkez Bankası döviz listesinden çıkartıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca İran Riyali, alım satım konusu yapılan dövizler listesinden çıkartıldı.

Haber Merkezi
ANKA
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İran Riyali, Merkez Bankası döviz listesinden çıkartıldı
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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelge ile; İran Riyali, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım satım konusu yapılan dövizler listesinden çıkartıldı.

Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizler şöyle:

"ABD Doları, Avustralya Doları, Azerbaycan Yeni Manatı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Bulgar Levasi, Çin Yuanı, Danimarka Kronu, Euro, Güney Kore Wonu, İngiliz Sterlini, İsveç kronu, İsviçre Frangi, Japon Yeni, Kanada Doları, Katar Riyali, Kuveyt Dinarı, Norveç kronu, Pakistan Rupisi, Rumen Leyi, Rus Rublesi, Suudi Arabistan Riyali"

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