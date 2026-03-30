İran savaşı altın ve gümüşe olan talebi neden zayıflattı?

İran savaşı enerji güvenliği ve küresel istikrara ilişkin uzun vadeli kaygıları artırırken, yükselen petrol fiyatları ve yeniden alevlenen enflasyon korkuları şeklindeki anlık yansımalar, yatırımcıları metallere değil likiditeye ve daha yüksek getirili varlıklara öncelik vermeye zorladı.

Altın ocak ayı sonunda 5 bin 602 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve mart başında da tırmanışını sürdürecek gibi görünüyordu.

Ancak o tarihten bu yana neredeyse yüzde 25 gerileyerek 4 bin 100 dolar seviyesine kadar indi. Bu düşüş, altının geçen yıl kaydettiği olağanüstü performanstan keskin bir geri çekilmeye işaret ediyor.

2025'te metal, merkez bankalarının rezerv biriktirmesi ve yatırımcıların ekonomik belirsizlik ortamında koruma arayışına girmesiyle, son yılların en iyi yıllık getirilerinden birini sağlayarak yüzde 60'tan fazla yükseldi ve rekor kırdı.

2026'daki düşüş ise, geçen yılki muazzam ralliyi takip eden vadeli işlemler ve borsada işlem gören fonlardaki kaldıraçlı pozisyonların hızla çözülmesini tetikledi.

Fonlardaki kaldıraçlı pozisyonlar çözüldü

Bu sert yön değişikliği, jeopolitik çalkantı dönemlerinde güvenli liman işlevi gören metalin geleneksel rolüyle çelişiyor. Yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve güçlenen dolar, kıymetli metaller için belirleyici karşı rüzgarlar oldu.

İran savaşının tetiklediği daha yüksek petrol fiyatları, enflasyon beklentilerini yukarı çekerek piyasaların Fed'den daha az faiz indirimi beklemesine, hatta daha önce gündemde olmayan ilave sıkılaştırma adımlarını fiyatlamasına yol açtı.

Bu durum, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken, doların güçlenmesi de uluslararası alıcılar için altını daha pahalı hale getirdi.

Sonuç, beklenen güvenli varlıklara kaçış yerine, kaldıraçlı yatırımcıların teminat tamamlama çağrılarıyla karşı karşıya kalmasıyla hızlanan klasik bir “likiditeye kaçış” oldu.

Metallerdeki düzeltme, son yılların en sertlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gümüş de altının düşüşünden payını alıyor

Altının hareketlerini çoğu zaman daha da abartan gümüş, çok daha büyük bir düşüşle onu takip etti.

Beyaz metal, 29 Ocak'ta, yani altından sadece bir gün sonra 121 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; ancak o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 50 gerileyerek 61 dolara kadar indi. Gümüş halen 70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gümüş, 2025'te altından bile daha etkileyici bir ralli yaşayarak; güneş panelleri, elektronik ve elektrikli araçlardan gelen güçlü endüstriyel talep ile yatırım amaçlı alımların birleşimi sayesinde yaklaşık yüzde 145 yükseldi.

Bununla birlikte 2026'da, güçlü dolar ve yüksek getirilerin yarattığı aynı baskılar altında sert bir düşüş yaşasa da, sanayi tarafındaki temel dinamikleri uzun vadede destek sunmaya devam ediyor.