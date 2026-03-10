İran Savaşı’nın rezervlere etkisini bankacılar hesapladı

ABD-İsrail ile İran’ın karşılıklı çatışmaları 10 günü geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan savaşın etkilerini azaltmak amacıyla önlemler de açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervi, 13 milyar dolar eridi. Döviz satışları haftanın son gününde de devam etti.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar, 6 Mart ile biten haftada İran gerilimiyle toplam rezervin 12,5 milyar azalışla 197,5 milyar dolara gerilediğini hesapladı.

Hesaplamalara göre, net rezerv geçen hafta 13 milyar dolar düşüşle 79 milyar dolara indi. Ayrıca swap hariç net rezerv 14 milyar dolar düşüşle 65 milyar dolara geriledi.

Döviz satışı dün de devam etti

Bankacılar TCMB'nin geçen haftaki döviz satışının 13 milyar dolarlık bölümünün geçen haftaki bilançoya yansıdığını belirtirken; cuma günü piyasa kapanışına yakın yapılan satışların da en az 5 milyar dolar olduğunu, bu tutarın da bu haftaki bilançoya yansıyacağını söylediler. Öte yandan, işlemcilere göre döviz satışı dün de devam etti.

Rezerv hesaplamaları TCMB'nin öncü verilerinden yapılabiliyor. Resmi veri ise perşembe günü 14:30’da açıklanacak.

İşlemciler geçen hafta öncü verileri görmeden büyük bölümü pazartesi günü olmak üzere geçen hafta 13-15 milyar dolar bandında döviz satışı gerçekleştiğini tahmin etmişti.