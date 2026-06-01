İran ve ABD arasındaki müzakereler askıya alınıyor iddiası: Altın geriledi, petrol ve dolar yükseldi

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı’nın geçtiği haberde, İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarının sürmesine tepki gösteren İran’ın, arabulucular üzerinden devam eden ABD temaslarını sonlandırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi.

Brent petrolün varil fiyatı 96 doları aştı

Tahran'dan gelen haberler piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, petrol ve dolar yükselişe geçti, altın ise değer kaybetti.

Cuma gününü 91,12 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 16:43 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,37 artarak 96,01 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6,4 artışla 92,95 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.

Altın fiyatlarında geri çekilme

Müzakerelerin durabileceğine yönelik haberlerin ardından altın fiyatlarında da dikkat çekici bir geri çekilme yaşandı.

Haberlere ilk tepki olarak ons altın fiyatı 4.462,67 dolar seviyesine kadar geriledi.

Küresel piyasalarda işlem gören değerli metal, daha sonra sınırlı toparlanma gösterse de haftanın ilk gününde baskı altında kalmaya devam etti. Ons altın, cuma kapanışına göre yüzde 1,63 düşüşle 4.465,20 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Yurt içinde de altın fiyatları küresel hareketlerden etkilendi. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı yüzde 14,69 oranındaki düşüşle 6.597,84 TL seviyelerine geriledi.

Yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri yakından takip ediyor.