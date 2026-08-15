İran ve Tacikistan arasında petrolde uzun vadeli anlaşma

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İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasında petrol sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Paknejad, anlaşmanın İran’ın petrol ürünlerinin ihracat mekanizmasının değerlendirilmesini ve Tacikistan’ın ihtiyaç duyduğu ham petrolün karşılanmasını kapsadığını belirtti.

Anlaşma kapsamında İran’ın, uzun vadeli bir sözleşme çerçevesinde Tacikistan’ın petrol ürünleri ihtiyacının bir bölümünü karşılamasının planlandığı aktarıldı.

Tacikistan rafinerilerine ham petrol tedariki

İşbirliğinin ikinci ayağında ise Tacikistan’daki rafinerilere İran tarafından ham petrol tedarik edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İran’ın Tacikistan’ın ihtiyaç duyduğu ham petrolün sağlanmasına yönelik tedarik sürecinde rol üstlenmesi planlanıyor. Böylece iki ülke arasındaki petrol ticaretinin yalnızca petrol ürünlerinin ihracatıyla sınırlı kalmaması hedefleniyor.

İşbirliği petrol sektörünün farklı aşamalarını kapsayacak

Anlaşmayla birlikte İran ve Tacikistan arasındaki işbirliğinin petrol sektörünün farklı aşamalarına yayılması amaçlanıyor.

İki ülke arasındaki ortaklığın ham petrol tedarikinden rafine petrol ürünlerinin ticaretine kadar genişletilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bu doğrultuda uzun vadeli işbirliğinin, hem Tacikistan’ın petrol ihtiyacının karşılanmasını hem de iki ülke arasındaki petrol ticaretinin farklı alanlarda geliştirilmesini kapsayacak şekilde yürütülmesi planlanıyor.