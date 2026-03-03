İran’a saldırılar küresel savunma şirketleri hisselerini yükseltti: Bazı şirketler rekor kırdı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından savunma ve ağır ekipman üreticilerinin hisselerinde yükseliş yaşandı.

Orta Doğu’da jeopolitik gerilimin uzun süre devam edebileceğine yönelik endişeler, savunma şirketlerinin yeni askeri sözleşmeler alabileceği beklentisini güçlendirdi. Artan talep öngörüsü, sektörde faaliyet gösteren firmaların borsadaki hisselerine olumlu yansıdı.

Lockheed Martin tarihi rekor kırdı

Avrupa’da Almanya merkezli Hensoldt ve İngiltere merkezli BAE Systems hisseleri Stoxx 600 endeksinde sırasıyla yaklaşık yüzde 5 ve yüzde 6 yükseldi. ABD’de ise Lockheed Martin yüzde 3’ün üzerinde, Northrop Grumman ise yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.

Dünyanın gelir bazında en büyük savunma yüklenicisi olan Lockheed Martin hisseleri, New York borsasında dün yüzde 4’ün üzerinde yükselerek 676,70 dolarla tüm zamanların en yüksek kapanışını yapmıştı. Şirketin F-35 savaş uçakları, hassas güdümlü mühimmatları ve radar sistemleri İran üzerindeki hava harekâtında kilit rol oynuyor.

Yine ABD'de Northrop Grumman hisseleri, hayalet bombardıman uçakları ve füze savunma teknolojilerine yönelik beklentilerle yüzde 6 arttı. Eski adı Raytheon olan RTX Corporation yaklaşık yüzde 5 değer kazanırken, L3Harris Technologies ve General Dynamics de güçlü yükselişler kaydetti. İstihbarat operasyonlarını destekleyen veri analitiği çözümleriyle öne çıkan Palantir Technologies hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 arttı.

Avrupa’da yükseliş daha sınırlı kaldı. Almanya merkezli Renk Group ile İtalya merkezli Leonardo S.p.A. hisseleri, NATO alımları ve ihracat siparişlerinde artış beklentisiyle değer kazandı.

Asya’da savunma şirketleri hisseleri yükselişte

Avrupa ve ABD'nin yanı sıra Asya genelinde de savunma üreticilerinin hisselerini arttı.

Japonya’da uçak ve füze üreticileri Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries ve IHI Corporation hisseleri yüzde 0,1 ile yüzde 4 arasında değer kazandı.

Çin’de China CSSC Holdings yüzde 0,5 yükselirken, AVIC Shenyang Aircraft yüzde 4, AECC Aviation Power ise yüzde 6 prim yaptı. Avustralyalı gemi üreticisi Austal Ltd hisseleri de yüzde 4 arttı.

Savunma şirketlerinin hisselerindeki en sert artışlar Güney Kore'de görüldü. Ülkenin en büyük savunma üreticisi olan Hanwha Aerospace hisseleri gün içinde yüzde 25’e yakın yükseldikten sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek yaklaşık yüzde 20 artışla işlem gördü.

Hava savunma sistemleri üreticisi LIG Nex1 hisseleri yüzde 30 sıçradı. Elektronik savaş sistemleri üreticisi Victek ile uçaksavar füze bileşenleri üreticisi Firstec hisseleri sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 19 yükseldi. Mühimmat üreticisi Poongsan yüzde 12,78 değer kazanırken, K2 ana muharebe tankı üreticisi Hyundai Rotem yüzde 8’in üzerinde prim yaptı.