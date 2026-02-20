İran’daki ekonomik çöküş ve Türkiye’ye yansımaları: Borsada 14.000 direnci aşılabilecek mi?

Dr. Nuri Sevgen, Borsa İstanbul ve küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirirken öncelikli odağını İran ile ABD arasında tırmanan gerilime çevirdi. İran riyalinin dolar karşısında yaşadığı tarihi değer kaybına dikkat çeken Dr. Sevgen, ülke ekonomisinin büyük bir zorluk içinde olduğunu ve bölgedeki askeri yığınağın sınırlı bir hava harekatı olasılığını kuvvetlendirdiğini belirtti. Bu durumun Türkiye için sadece jeopolitik bir risk olmadığını, aynı zamanda sınırda birikecek göç dalgası ve ekonomik yansımalar nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Hafta sonu yaşanabilecek belirsizliklerin piyasalarda fiyatlanmaya devam ettiğini ifade ederek, yatırımcıların bu süreci dikkatle yönetmesi gerektiğini hatırlattı.

Borsa İstanbul’da kritik teknik seviyeler ve yatırımcı stratejileri

Borsa İstanbul cephesinde ise teknik seviyelerin yatırımcı kararları için belirleyici olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, endeksin 14.000 puan seviyesini aşamaması durumunda tedirginliğin süreceğini öngördü. Özellikle 13.500 ve 13.600 bölgesinin hayati bir destek noktası olduğunu, bu sınırın altına inilmesi durumunda panik yapmak yerine net bir şekilde zarar kes (stop-loss) uygulanması veya endeks kontratları üzerinden korunma (hedging) işlemlerine gidilmesi gerektiğini tavsiye etti. Mevcut satış baskısının özellikle endeks dışı hisselerde daha sert hissedildiğini, primli pozisyonlarda olan yatırımcıların ise olası risklere karşı bir miktar nakde dönerek kendilerini hazırlamalarının sağlıklı olacağını belirtti.

Altın ve petrol cephesinde jeopolitik riskler ve fiyat kritik noktaları

Altın ve petrol fiyatlarındaki hareketliliği siyasi riskler üzerinden okuyan Dr. Sevgen, altındaki mevcut yükselişin bir talep artışından ziyade jeopolitik gerginlikten kaynaklandığını, bu gerginlik çözülürse fiyatlarda geri çekilme görülebileceğini ifade etti. Petrol tarafında ise 71 dolar seviyesinin üzerindeki kalıcılığın fiyatları 77 ve 80 dolar bandına taşıyabileceğini, ancak 70 doların altının stop noktası olarak izlenmesi gerektiğini vurguladı. Küresel piyasalardaki korku ve belirsizliğin VIX endeksi üzerinden de takip edilebildiğini, yatırımcıların korunma amaçlı opsiyon talebinin bu endeksi yukarı ittiğini ekledi.

Ekonomik görünüm, enflasyon ve uzun vadeli yatırım stratejileri

Ekonomideki genel görünüm ve enflasyonla mücadele konusuna da değinen Dr. Sevgen, Zimbabwe örneğini vererek kalıcı çözümün kamu maliyesinde tasarruftan geçtiğini savundu. Paraya olan güvenin ancak sıkı maliye politikalarıyla tesis edilebileceğini, Türkiye'nin geçmişte bu disiplini sağlayarak enflasyonu tek hanelere düşürdüğünü hatırlattı. Yatırım fonları tarafında ise günlük giriş-çıkışlar yerine daha uzun vadeli trendlerin takip edilmesinin, piyasadaki anlık dalgalanmalardan korunmak adına daha mantıklı bir strateji olduğunu belirtti.