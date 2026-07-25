İran savaş ve ateşkes dönemindeki petrol karını açıkladı: 18 milyar dolar

Ateşkesle birlikte tanker trafiğindeki risklerin azalmasının ihracatı artırdığı, depolardaki yaklaşık 100 milyon varillik ham petrol ve gazın bir kısmının da satılmasına imkan sağladığı görüldü.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkesinin son dönemdeki çatışma ve ardından gelen ateşkes süreçlerinde elde ettiği petrol gelirlerine ilişkin rakamları açıkladı.

Petrol Bakanı Paknejad, askeri çatışmaların ve yüksek güvenlik risklerinin gölgesinde geçen savaş döneminde 11,5 milyar dolar tutarında petrol satışı yapıldığını söyledi. Tırmanan gerilime ve lojistik engellere rağmen sürdürülen bu ihracat, Tahran yönetiminin küresel pazarlara petrol arzını koruma gayretini ortaya koydu.

Çatışmaların durulması ve ateşkes ortamının sağlanmasıyla birlikte, Basra Körfezi ve çevresindeki tanker trafiğinde seyir riskleri belirgin şekilde geriledi. Bütçeye ve sevkiyat hatlarına nefes aldıran bu döneme değinen Paknejad, ateşkes sürecinde 6,5 milyar dolarlık ek petrol satışı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Düşen risk primleri ve açılan deniz rotaları sayesinde İran, karada ve deniz üstündeki tankerlerde depolanmış halde bekleyen yaklaşık 100 milyon varillik ham petrol ile gaz kondensatının bir bölümünü de uluslararası alıcılara ulaştırma imkanı buldu.

Yıllık bütçe hedeflerinin yüzde 60'ı aşıldı

Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, savaş ve ateşkes dönemlerinde elde edilen toplam 18 milyar dolarlık bu satış hacminin stratejik önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen ihracatın, İran'ın yıllık devlet bütçesinde öngörülen toplam petrol gelirleri hedefinin yüzde 60'ından fazlasını karşıladığını ifade etti. Ağır yaptırımlar ve askeri gerilimlerin yarattığı baskıya rağmen elde edilen bu gelir, ülke ekonomisi ve kamu finansmanı açısından kritik bir can suyu niteliği taşıyor.