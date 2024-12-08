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İran'dan Suriye açıklaması: İhracat hedefimiz imkansız hale geldi

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Batı Asya Ofisi Genel Müdürü Abdulemir Rebihavi, Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle İran'ın bu yılki 500 milyon dolar ihracat hedefinin gerçekleşmesinin imkansız hale geldiğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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İran'dan Suriye açıklaması: İhracat hedefimiz imkansız hale geldi
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İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran Ticaret Geliştirme Kurumu Batı Asya Ofisi Genel Müdürü Abdulemir Rebihavi, Suriye'deki gelişmelerin iki ülke ticaretine muhtemel etkilerini değerlendirdi.

Rebihavi, "Suriye'de son haftalarda önemli değişiklikler yaşandı ve bu gelişmeler, bu ülkedeki beklentilerimizin gerçekleşmesini engelledi. Bu durum, İran'ın Suriye’ye 500 milyon dolarlık ihracat hedefini imkansız hale getirdi." dedi.

İran ile Esed rejimi arasında 2011 yılından sonra çeşitli ticari anlaşmalar yapılmıştı. Tahran’da geçen yıl yapılan Ekonomik İşbirliği Yüksek Ortak Komisyon Toplantısı'nda tüm malların sıfır gümrük tarifesiyle ticaretine karar verilmişti.

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