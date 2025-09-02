İranlı turistler Van ekonomisine can suyu oldu

  1. Ekonomim
Okulların açılmasına sayılı günler kala Van’a gelen İranlı turistler, esnafa hareketlilik kattı.

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapan İranlılar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Hem alışveriş yapan hem de kentin doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezen turistler, az da olsa ekonomik hareketliliğin artmasını sağladı.

Van esnafına İranlı turist bereketi

Eğlence merkezlerinde tatilin keyfini yaşayan İranlı turistler, yaptıkları alışveriş ile esnafın yüzünü güldürdü. İranlı turistlerin Van’a olan ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf, "İranlılar bizim için olmazsa olmazlardandır. Onların Van’a gelişi bizim de yüzümüzü güldürdü. Bizler de onları ilimizden mutlu bir şekilde göndermek için elimizden gelen hizmeti sunuyoruz" dediler.

İranlı turistler de yaz tatilini geçirmek için Van’a geldiklerini ifade ederek; gezmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için Van’ı tercih ettiklerini söyledi.

