IRENA: Türkiye temiz enerji dönüşümünde doğru yönde hızla ilerliyor

Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30) AA muhabirine konuşan La Camera, Türkiye’nin enerji politikalarının doğru yönde ilerlediğini vurgulayarak, “Türkiye önemli ilerlemeler kaydediyor. Elbette hepimiz daha fazlasını yapmalıyız, ancak gördüklerimiz yeterince cesaret verici.” ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin jeotermal enerjiden kaynaklanan büyük bir gücü var"

La Camera, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmada jeotermal enerjinin potansiyeline dikkati çekerek, "Türkiye'nin jeotermal enerjiden kaynaklanan büyük bir gücü var. Gerçekten olağanüstü bir potansiyele sahip." dedi.

Türkiye'nin enerji politikalarında doğru yönde ilerleyen bir liderliğe sahip olduğunu söyleyen La Camera, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin doğru yönde ve hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyorum. Yine de bana göre sistemin merkezinde jeotermal enerji yer alıyor. Bununla birlikte güneş ve rüzgarda da olağanüstü bir potansiyel mevcut. Türkiye, temiz enerji sistemine daha hızlı geçiş için doğal kaynaklar bakımından gerçekten şanslı bir ülke."

La Camera, küresel enerji dönüşümünün iklim değişikliğiyle mücadelede küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefiyle uyumuna ilişkin olarak yönün doğru olduğunu ancak hız ve ölçeğin artırılması gerektiğini söyledi.

COP28 taahhütleri ve somut adımların önemi

İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde, ülkelerin COP28'de yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma taahhütlerine vurgu yapan La Camera, asıl meselenin beklentiler değil, ülkelerin bu yönde attıkları somut adımlar olduğunu belirtti.

La Camera, "Dünyanın her yerinde yenilenebilir enerji kapasitesinin arttığını, her yıl yeni rekorlar kırıldığını görüyoruz. Bu belirli bir bölgeye özgü bir durum değil, küresel ölçekte yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Ancak bazı bölgelerde ilerlemenin yetersiz kaldığına dikkati çeken La Camera, "Yalnızca Afrika ve Güneydoğu Asya endişe verici bölgeler. Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı hala ne yaptıklarını tam olarak bilmiyor. Enerji dönüşümünde almaları gereken rolü üstlenmiş değiller ve bazı ülkeler geride kalmış durumda." uyarısında bulundu.

"Şebekelerin eşit esneklikte dengelenmesini sağlayacak bir altyapıya ihtiyaç var"

La Camera, enerji dönüşümündeki başlıca zorluklara ilişkin, şöyle devam etti:

"Altyapı, bunu yıllardır söylüyoruz. Şebekelerin eşit esneklikte dengelenmesini sağlayacak bir altyapıya ihtiyaç var. Ayrıca piyasa tasarımına, maliyet marjinaline dayanmaktan çok, uzun vadeli sözleşmeler için ihtiyaç var. Bu, yenilenebilir enerjiye fosil yakıtlar karşısında öncelik tanımanın yolu. Son olarak mevcut personelin yeniden beceri kazanması ile yeni profesyonellerin eğitimi ve yetkinleştirilmesi, yeni enerji sistemiyle uyumlu olacak şekilde yapılması gerekiyor."

Yeni enerji sistemine geçiş sürecinin merkezsizleşmeyi de beraberinde getirdiğini vurgulayan La Camera, şunları kaydetti:

"Sorun, bu merkezsizleşmeyi nasıl yöneteceğiniz. Eğer komşularınızla ve diğerleriyle birbirine bağlıysanız, elektronları ve molekülleri daha verimli bir şekilde dağıtabilirsiniz. Bu da tüm şebekenin birbirine bağlı olmasını sağlar, sisteme esneklik kazandırır ve sistemi dengeleme imkanı sunar. Dolayısıyla, merkezi olmayan bir enerji sistemine geçiş, daha fazla bölgesel işbirliğini teşvik ediyor, birbirine bağlı ve uyumlu çalışan şebekelere sahip olunması gerektiği anlamına geliyor."