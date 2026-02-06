İş Bankası 2025'te 67,4 milyar lira net kar elde etti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, 2025 finansal sonuçlarını açıkladı.

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 2,4 trilyon lirası nakdi, 896,6 milyar lirası gayrinakdi krediler olmak üzere 3,3 trilyon liraya yükseldi.

Sermaye yapısını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşti. 2025'te 67,4 milyar lira düzeyinde net kar elde eden banka, öz kaynak büyüklüğünü 428 milyar liraya, aktif büyüklüğünü 4,6 trilyon liraya çıkardı.

Fiziksel ve dijital dağıtım ağıyla tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihlerinden biri olmaya devam eden İş Bankasının toplam mevduat hacmi 2025 sonunda 3,1 trilyon liraya ulaştı.

Banka, 2026'nın ilk ayında uluslararası piyasalarda Türkiye'den yapılan ilk sermaye nitelikli ihraç olma özelliğini taşıyan başarılı bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve bankaya duyduğu güveni bir kez daha teyit eden bu katkı sermaye nitelikli işlem, 500 milyon dolar tutarında, 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonlu olarak yapıldı ve geniş bir coğrafyaya yayılan farklı yatırımcı gruplarından talep gördü.

Ayrıca, banka sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolüyle uluslararası piyasalarda ilk mavi tahvil ihracını da gerçekleştirdi. 50 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli ihraçtan sağlanan kaynakla denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına ve biyoçeşitliliğin artırılmasına destek sunulacak.

Hakan Aran: Toplumsal yaşamın stratejik alanlarını desteklemeye devam ediyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın yeşil dönüşüm, yapay zeka ve girişimcilik alanındaki faaliyetleri, yeni nesil iştirakleri, kültür-sanat, çevre ve eğitim odaklı projeleriyle ekonominin ve toplumsal yaşamın stratejik alanlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

"Geleceğin Bankası" vizyonuyla ulusal ve uluslararası ekonomiye uzun vadeli değer yaratma sorumluluğunu yerine getirme konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Aran, şöyle devam etti:

"Finansal açıdan yaratacağımız sinerjiyi, özellikle ikinci yüzyılımızda en geniş coğrafyada en fazla müşteriye dokunan bankalardan biri olma hedefimiz için önemsiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada ve her alandaki oyuncuları yol arkadaşı olarak görüyor ve tesis ettiğimiz işbirlikleriyle küresel ölçekte de fark yaratacağımızın, küresel bir oyuncu olabileceğimizin farkındalığıyla hareket ediyoruz."

Afet durumlarında deniz üzerinde kesintisiz hizmet vererek bankacılık işlemlerinin sürdürülmesini hedefleyen ve geçen yıl sonunda hayata geçirilen İş Vapur projesine de değinen Aran, İş Vapur'un banka tarihinde özel yeri olan "Şirket-i Hayriye" filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru'ndan ilham alınarak sıfırdan inşa edilmesiyle de özel önem taşıdığını kaydetti.

İş Vapur ile kara yolu erişiminin kısıtlanabileceği deprem ve başka afet durumlarında denizden gezici hizmet vererek bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz devamını sağlamayı hedeflediklerine dikkati çeken Aran, normal zamanlarda ise yeni nesil deneyimle şube olarak işlev görecek olan İş Vapur'u, olağanüstü durumlarda yiyecek ve barınma imkanı sunabilecek şekilde tasarladıklarını vurguladı.