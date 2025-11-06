İş Bankası emeklilik promosyonu ne kadar oldu? İş Bankası emeklilik promosyonu 2025 konusu başta SGK olmak üzere milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. 1 maaş tutarını aşan emekli promosyon ödemelerinin olduğu süreçte bankalar da iyice keseyi açtı. İş Bankası promosyon tutarına ilişkin detaylar haberimizde…

İŞ BANKASI EMEKLİLİK PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Türkiye İş Bankası, Kasım 2025 döneminde emekli maaşını bankaya taşıyan veya bankadan almaya devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Emekli maaşını üç yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla alma taahhüdü verenler için maaş tutarına bağlı olarak 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Kampanya kapsamında, maaşını İş Bankası’na taşıyan ya da hali hazırda bankadan alan emekliler için belirli aralıklara göre promosyon tutarları şu şekilde: maaşı 10.000 TL’yi geçmeyenler için 6.250 TL’ye kadar ödeme; 10.000–14.999 TL aralığındakiler için 10.000 TL; 15.000–19.999 TL aralığında olanlar için 12.500 TL; ve aylık maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emekliler için 15.000 TL nakit promosyon öngörülüyor.

İŞ BANKASI EMEKLİLİK PROMOSYONU 2025

Ek olarak, promosyon dışında bankanın sunduğu avantajlar arasında “Maximum Kart” aidatsız kullanım, diğer banka ATM’lerinden ayda iki çekim hakkı ve ücretsiz EFT/Havale işlemleri yer alıyor.

Promosyondan yararlanabilmek için emeklinin maaşını İş Bankası’ndan almayı taahhüt etmesi ve ilgili promosyon tutarının maaşın bankaya geçmesinin ardından banka hesabına aktarılması şartları aranıyor. Ayrıca kampanya içerisinde otomatik fatura talimatı veren ya da bankanın kredi kartı veya başka hizmetlerinden faydalanan emekliler için ek avantajlar öngörülüyor.

Emekliler kampanyadan yararlanmak için bankaya başvuruda bulunabilir ve maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak kampanyanın süresi, koşulları ve tutarların maaş aralıklarıyla değişkenlik gösterdiği unutulmamalıdır; dolayısıyla başvuru öncesinde İş Bankası şubesi veya resmi web sitesinden güncel bilgiler alınması öneriliyor.