İş Bankası Genel Müdürü Aran: Enflasyonla mücadele programını şartlara göre revize etmeliyiz

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberg HT ekranlarında önceki günlerde yaptığı açıklamalara yönelik soruları cevaplarken, açıklamaların bağlamından koparıldığını belirtti ve bunun kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Aran, "Programın karşısında ne kadar çok enerji olduğunu anlamış oldum" dedi.

Hakan Aran, “Enflasyon tüm kötülüklerin anasıdır, enflasyonla mücadele programını başından beri destekliyorum. Enflasyonla mücadeleden daha önemli bir konumuz olmadığını her fırsatta söyledim. Bir konuyu sadece o konu etrafında tartışmayı öğrenmemiz gerekiyor” şeklinde ifade etti.

Aran ayrıca, “Enflasyonla mücadele programını şartlara göre revize etmezsek, geleceğimiz yer yüzde 27 enflasyon demiştim. Enflasyonda geleceğimiz yeri görüyorsak revizyon tartışılabilir mi demek istedim, enflasyonla mücadeleden vazgeçelim demedim” ifadelerini kullandı.

Tartışma zeminine de değinen Aran, “Tartışma zemininin olmaması ekonomiye de zarar veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Bu program üç buçuk yıldır devam ettirdiğimiz bir program. Üç buçuk yıldır devam ettirdiğimiz programda programı yöneten insanların, hem Merkez Bankası Başkanı'nın hem başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere arkadaki ekibin, biz banka genel müdürlerinin, bankaların, real sektörün bu programın başarısı için nasıl bir can siperhane şekilde, nasıl fedakarca çalıştığımızı hepimiz biliyoruz.

Hepimiz beraber toplantılar yapıyoruz, birlikte konuşuyoruz ve süreci beraber yönetmeye çalışıyoruz.

Bu süreç içerisinde bu kadar emek harcayan, bu kadar mesai harcayan ve bu program için ailesini, çoluğunu, çocuğunu bırakıp gecesini gündüzüne katan insanların bu kadar kolay bir şekilde yıpratılması, bu kadar kolay bir şekilde üzerine geliniyor olması, ben bir şeyi söyledim diye ya da benim söylediğim üzerinden fırsat bekleyenlerin aktörleri yıpratıyor olması konusu gerçekten bizim son vermemiz gereken bir konu.

Biz bir konuyu tartışmayı ve sadece konu etrafında tartışmayı becerebilmemiz, başarabilmemiz gerekiyor. O yüzden ben öncelikle üzüldüğüm nokta, bu işin en başından beri, sonuna kadar birlikte yürüdüğüm hem Merkez Bankası Başkanı hem Mazine ve Maliye Bakanımız.

Her ikisini de üzmüş olmaktan ve söylediğim şeylerden dolayı, yıpratmış olmaktan dolayı bir kere son derece üzgünüm ve bu üzüntümü ifade etmek istiyorum. Çünkü ikisi de bunu hak etmiyorlar. İkisi de bu programın başarısı için belki bu ülkede herkesten çok çalışıyorlar."