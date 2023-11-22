İş Bankası Genel Müdürü Aran: KKM’nin cazip olma dönemi bitti
İş Bankası Genel Müdürü Aran, KKM'ye yönelik yaptığı değerlendirmede, TL mevduat faizinin yüzde 50’nin üzerinde olduğunu hatırlatarak, "KKM’nin cazip olma dönemi bitti" dedi.
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Kur korumalı mevduata (KKM) yönelik değerlendirmelerde bulundu. TL mevduat faizinin yüzde 50’nin üzerinde olduğunun altını çizen Aran, "KKM’nin cazip olma dönemi bitti" dedi.
Aran açıklamalarında, "KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum, KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz" şeklinde vurguladı.