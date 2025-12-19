İş Bankası Genel Müdürü Aran: Rahatlamanın devre arasındayız

Türkiye İş Bankası’nın Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile birlikte düzenlediği ve EKONOMİ Gazetesi’nin katkı sunduğu OSB’lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları'nın sonuncusu İstanbul’da gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye’nin mevcut ekonomik programını daha kapsamlı bir kalkınma ve dönüşüm programına dönüştürme sorumluluğuna vurgu yaptı.

Toplantının temel amacının sadece mevcut durumu analiz etmek değil, çözüm önerileri sunmak ve başarı hikayelerinden güç alarak yenilerini yazmak olduğunu belirten Aran finansmana erişimle ilgili unsurlara dikkat çekti.

Kurt kışı geçirir ama...

Yaşanılan ekonomik süreci sert bir kış mevsimine benzeten Aran, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" atasözüne atıfta bulunarak, bu zorlu dönemin nasıl geçtiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Geçmişteki bol para döneminde kredilerin kullanım amaçlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Aran, finansmana erişimin tekrar rahatlayacağı dönemlerin bir "devre arası" olarak görülmesi ve bu fırsatın mutlaka ihtiyaç duyulan yapısal dönüşüm için değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Hakan Aran, finansal genişleme dönemlerinde sadece artan talebe güvenerek kapasite artışına yönelmenin büyük bir risk taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu. İş dünyasının, karlılık problemlerinin bittiği yanılgısına düşmeden, kaynağını verimlilik artışı ve rekabette kalıcı fark yaratacak alanlara yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Aran’a göre, ticaret dünyasında fiyat belirleme gücüne sahip olabilmek için üretimin mutlaka verimli ve değer zincirinin üst halkalarında yer alan katma değerli bir yapıya kavuşması şart.

Mısır gibi ülkelerle asgari ücret seviyesinde yarışmak mümkün değil

Türkiye’nin artık ucuz iş gücüyle rekabet etme dönemini geride bıraktığını belirten Aran, bu konuda tekstil sektöründen örnek vererek Mısır gibi ülkelerle asgari ücret seviyesinde yarışmanın mümkün olmadığını dile getirdi. Türkiye’nin kalkınma düzeyinin bu aşamaları geçtiğini savunan Aran, çözümün ancak katma değerli üretim odaklı bir modelde olduğunu; Irak, Suriye, Rusya ve Afrika gibi pazarlarda büyüme potansiyelinin bu sayede gerçeğe dönüşebileceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda, bu dönüşüm sürecine ilham verecek özel bir projeyi tamamladıklarını belirten Aran, projenin kapanış raporunu katılımcılarla paylaştı.

Teknolojinin ve finansın doğru kullanımının bu değişimdeki önemine dikkat çeken Aran, tüm paydaşları Türkiye’nin verimli ve değerli üretim vizyonu etrafında buluşmaya davet etti.