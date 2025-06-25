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İş Bankası Genel Müdürü Aran: Temmuz ayında 350 baz puan faiz indirimi bekliyorum

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, temmuz ayında 350 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirterek, kredi tarafında ise sıkı para politikasının sürebileceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi
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İş Bankası Genel Müdürü Aran: Temmuz ayında 350 baz puan faiz indirimi bekliyorum
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Merkez Bankası'nın temmuz hamlesine İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan yorum geldi. Aran CNBC-e’ye yaptığı açıklamada "temmuz ayında '350 baz puan faiz indirimi olabilir" öngörüsünde bulundu.

"Sıkı para politikası devam edebilir"

Ancak Aran, bu olumlu beklentinin yanında, kredi piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir uyarıda da bulundu. Aran, kredilerde ise sıkı para politikasının devam edebileceğini ifade etti.

"MB, faiz indirimi konusunda manevra alanı kazanabilir"

Hakan Aran, mayıs ayında gerçekleşen Konya Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmasında da, temmuz ayında faiz indiriminin gündeme gelebileceği öngörüsünü yinelemişti. Eğer gerekli yapısal tedbirler alınır, beklenti yönetimi başarılı bir şekilde sürdürülürse temmuz ayında Merkez Bankasının faiz indirimi konusunda manevra alanı kazanabileceğini ifade etmişti. Mevcut koşullarda %46’lık politika faizinin bile kredi talebini desteklemediğine dikkat çeken Aran, reel sektörün maliyet yükünün daha da artmaması için politika yapıcıların daha dengeli bir enflasyonla mücadele stratejisi geliştirmesi gerektiğini söylemişti.

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