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İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan S&P'nin not artışına: Borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecek

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, S&P’nin not artışıyla ilgili "Üç reyting kuruluşu ikişer basamak notumuzu arttırmış oldu, tarihe geçmiş olduk. Not artırımı bizim borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecek" dedi. Aran, asgari ücret zammıyla ilgili de "Yüzde 40 zam yapılırsa sanayicinin de rahatlatılması gerekir. Yüzde 25 zam alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım" diye konuştu.

Haber Merkezi
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İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan S&P'nin not artışına: Borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecek
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Samsun’da gerçekleşen “81 İlde 81 Orman” projesinin dikim töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

S&P’nin not artışını değerlendiren Aran, "Üç reyting kuruluşu ikişer basamak notumuzu arttırmış oldu, tarihe geçmiş olduk. Not artırımı bizim borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecek. En büyük sorunumuz şu anda çok yüksek bir faiz maliyetine katlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Kasımda beklediğim faiz indirimi ocak ayına sarkmış gözüküyor"

Cnbc-e'de yer alan habere göre İş Bankası Genel Müdürü Aran, enflasyon ve faiz politikasıyla ilgili de "Eylül ayında enflasyonun yüksek gelmesi beni şaşırtmadı. Ekim ayında yüzde 2,5 aylık enflasyon yıl sonunda enflasyonu yüzde 48’e getirebilir. Kasım ayında faiz indirimi bekleyenler arasındaydım. Ekimde aylık enflasyon yüzde 2,5 üstünde gelirse kasımda TCMB faiz indirimi yapmaz. Temkinli olmak gerekirse kasımda beklediğim faiz indirimi ocak ayına sarkmış gözüküyor. Kasımda aylık enflasyonun yüzde 2’nin altında geleceğini düşünüyorum. Aylık enflasyon kasımda yüzde 1,5 gelirse yıl sonunda enflasyonu yüzde 43’e getirebilir." yorumunu yaptı.

"Stopajın artırılmasını akıllıca bir hareket olarak görüyorum"

TL mevduat ve fonlarda stopaj artışını değerlendiren Aran, "Türk lirasına insanlar yönelmediği için stopaj indirildi. Stopajın artırılmasını akıllıca bir hareket olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret tartışmalarına da değinen İş Bankası Genel Müdürü Aran, "Yüksek enflasyon sabit gelirli asgari ücretle geçinen kesimi etkiledi. Asgari ücret artışları hep uzlaşılmadan sonuçlanmaya mahkum görünüyor. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa sanayicinin de rahatlatılması gerekir. Yüzde 25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım" dedi.

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