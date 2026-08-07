İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran görevden ayrılıyor

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Türkiye İş Bankası'nın üst yönetiminde önemli bir görev değişikliği gündemde.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Aran'ın yerine bankanın genel müdür yardımcılarından Hasan Cahit Çınar'ın atanmasının beklendiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Aran'ın ayrılık kararında, İş Bankası'ndaki 35 yıllık görev süresinin 2027 yılının başında dolacak olması da etkili oldu. Aran'ın normal görev süresinin dolmasını beklemek yerine ayrılığı öne çekme yönünde karar aldığı öğrenildi.

Aran'ın İş Bankası'ndaki görevinden ayrılmasının ardından, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geçmesi bekleniyor.

İş Bankası'nda 35 yıllık kariyer

Hakan Aran, Nisan 2021'den bu yana İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Aran'ın genel müdürlük görevi öncesinde de uzun yıllar İş Bankası bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğu biliniyor.

Böylece Aran'ın bankadaki yaklaşık 35 yıllık kariyeri de sona ermiş olacak. Hakan Aran'ın, görev süresini 2027 yılının başında tamamlayacağı ancak ayrılık tarihini erkene almayı tercih ettiği ifade edildi.

Yerine Hasan Cahit Çınar

Hakan Aran'ın yerine geçmesi beklenen isim ise bankanın genel müdür yardımcılarından Hasan Cahit Çınar.

Çınar, 2018-2023 yılları arasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2023 yılında Trakya Yatırım Holding'de görevlendirilen Çınar, geçen yıl yeniden İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Çınar'ın genel müdürlük görevine getirilmesiyle birlikte İş Bankası'nın üst yönetiminde de yeni bir dönem başlayacak.

Aran'ın ayrılığının ve Çınar'ın yeni görevine ilişkin sürecin, bankanın ilgili kurumsal prosedürlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Hakan Aran kimdir?

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, kariyerinin tamamına yakınını Türkiye İş Bankası bünyesinde geçiren, bankacılık kariyerine teknoloji alanından başlayan yöneticilerden biri olarak öne çıkıyor. Aran, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamlayan Aran, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde bankacılık alanında doktora çalışmalarını sürdürüyor.

Aran, 1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı. Bankadaki kariyerinde bilgi teknolojileri ve yazılım alanında çeşitli görevler üstlenen Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu. 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükselen Aran; operasyon, dijital bankacılık ve teknoloji alanlarından sorumlu olarak bankanın önemli dönüşüm programlarında görev aldı.

Yaklaşık 31 yıl boyunca farklı kademelerde görev yaptığı İş Bankası'nda Aran, 1 Nisan 2021 tarihinde bankanın 17. Genel Müdürü olarak atandı. Genel müdürlük görevini üstlendiğinde, bankanın teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki deneyimini üst yönetim seviyesine taşıyan isimlerden biri oldu.

Genel müdürlük görevinin yanı sıra İş Bankası'nın çeşitli komitelerinde de görev yapan Aran; Kredi Komitesi, İnsan Kaynakları Komitesi, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanlıklarını, Risk Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi üyeliklerini yürütüyor. Bankanın iştiraklerinden Trakya Yatırım Holding, İşbank AG ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) yönetim kurulu başkanlıklarını da üstleniyor.

Aran'ın kariyerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise bankacılığa klasik finans kökenli bir yönetici olarak değil, bilgisayar mühendisi ve yazılım uzmanı olarak başlaması. 1990'dan itibaren İş Bankası'nın teknoloji altyapısında görev alan Aran, sonraki yıllarda dijital bankacılık ve operasyonların yönetiminde de sorumluluk üstlendi.

Bu yönüyle Hakan Aran, 35 yılı aşkın İş Bankası kariyerinde yazılım uzmanlığından genel müdürlüğe uzanan bir kariyer inşa etti.