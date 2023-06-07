İş Bankası sendikasyon kredisi sağladı

İş Bankası, 388,25 milyon Euro ve 224 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%4,00, ABD Doları dilimi için Sofr+%4,25 olarak gerçekleşti.