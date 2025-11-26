İş Bankası, sürdürülebilirliğe 650 milyar kaynak sağlayacak

MARUF BUZCUGİL - HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

İş Bankası’nın Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile birlikte düzenlediği OSB’lerde İkiz Dönüşüm Buluşmalarının dördüncüsü, Ankara’da gerçekleştirildi. Sunumunu Barış Esen’in yaptığı toplantının açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın çeşitli riskleri barındırdığını belirtirken, savaşlar bittiğinde ciddi anlamda rahat edileceğini bildirdi. Konuşmasında Ankara sanayisindeki gelişimden bahseden Yılmaz, savunma sanayinin ön plana çıktığı şehirde, 2026 yılında da savunma sanayii sektörünü tüm güçleriyle destekleyeceklerinin altını çizdi. Sektörün nakdi krediler içindeki payının yüzde 13’e, gayrinakdi krediler içindeki payının ise yüzde 12.8’e çıktığı bilgisini veren Sezgin Yılmaz, bugün İş Bankası’nın 196 iştiraki bulunduğunu aktardı.

“İkiz dönüşüm zorunluluk değil, stratejik bir fırsat”

İş Bankası’nın ikiz dönüşümüne destek verdiği 100 KOBİ’den 12 tanesinin Ankara’da olduğunu kaydeden Yılmaz, ikiz dönüşümün zorunluluk değil, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak stratejik bir fırsat olduğunu anlattı.

Üretim ve istihdam yaratan sektörleri destekleyerek, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı önemsediklerini kaydeden Yılmaz, “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu projemiz ile Türkiye’nin 6 bölgesinde, 12 farklı sektörde faaliyet gösteren 100 KOBİ’nin dönüşümüne ivme kazandırdık. Projemizle dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi birleştiren bir ekosistem inşa ettik” dedi. Yanı sıra OSBÜK ile imzaladıkları protokol doğrultusunda oluşturdukları OSB Finansman Paketi ile bugüne kadar yaklaşık 2.250 işletmeye toplam 37 milyar lira finansman desteği sağladıklarını dile getiren Sezgin Yılmaz, “Bu desteklerle sanayicilerimizin; karbon ayak izlerini azaltacak, enerji verimliliğini artıracak ve dijitalleşme süreçlerini hızlandıracak yatırımlar gerçekleştirmelerine katkıda bulunduk” şeklinde konuştu.

Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, sürdürülebilir kredi desteğinin 2028 yılı sonuna kadar 650 milyar liraya ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

“İhtisas OSB Şubesi yaygınlaştırılacak”

İş Bankası olarak kredilerdeki büyüme sınırlamasına rağmen kıt kaynakları; üretici, ihracatçı, sanayici, turizmci ve tarım sektörüne yönlendirdiklerini belirten Yılmaz, bu noktada OSBÜK ile imzaladıkları protokolün de öneminden bahsetti.

Karbon ayak izinin azaltılması yanı sıra dijitalleşme, verimlilik ve rekabetçiliği desteklediklerini söyleyen Yılmaz, Ankara İvedik’te ilk ihtisas OSB şubesini açtıklarını, pilot olarak başlattıkları uygulamayı diğer OSB’lere de yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

“Sürdürülebilir altyapıya sahip ülkeler rol alabilecek”

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta ise, her alanda OSB’lere desteklemeye ve çalışmalarına rehber olmaya devam ettiklerini bildirdi. Dünya sanayinde sürdürülebilir altyapıya sahip ülkelerin rol alabileceğini söyleyen Balta, Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 45’inin sayıları 416’yı bulan OSB’lerde gerçekleştirildiği bilgisini verdi. OSBÜK’ün karbon nötr OSB hedefi ile OSB’lerin iş süreçlerinin dijitalleşmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Balta, “Geçtiğimiz yıl Konya’dan başlattığımız buluşmalar, Gaziantep ve İzmir gibi ülkemizin üreten şehirlerinde devam etti. Dördüncüsünü Ankara’da gerçekleştirdiğimiz buluşmalarla, organize sanayi bölgelerimizdeki ikiz dönüşüm sürecinin hız kesmeden devam etmesini, işletmelerimizin geleceğe güvenle hazırlanmasına katkılar veriyoruz” dedi.

■ “Stok ihtiyacı azalıyor, verimlilik artıyor”

Moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın gerçekleştirdiği “Dönüşüm Zamanı: Yeşil ve Dijital Gelecek” panelinde, MEXT Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan, KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz ve UDEA Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü H. Ober Saygılı konuştu. Dijital Dönüşüm desteğinden yararlanan firmalardan UDEA’nın Genel Müdürü Ober Saygılı, 2021 yılında aldıkları stratejik bir kararla dönüşüme başladıklarını bildirdi. Bu kapsamda aldıkları destekle birlikte Arçelik ile sözleşme imzaladıklarını dile getiren Saygılı, artık Çin ile rekabete çok daha yakınlaştıklarını kaydetti. Şirketlere dönüşüm desteği veren MEXT’in Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan, 2020 yılından bu yana yarısı KOBİ olmak üzere 900 sanayi şirketine destek verdiklerini belirti. Arıkan, dönüşümü gerçekleştiren firmaların stok ihtiyaçları azaldığı gibi, verimliliklerinde de önemli artışlar yaşandığını bildirdi. KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz, ikiz dönüşüme verilen desteği bir paket olarak değil, geleceği planlayan bir vizyon olarak gördüklerini söyledi. Dijital Geliştirme Destek Programı ile 300 milyon Euro tutarındaki bir paketi KOBİ’lere sunduklarını belirten Gökgöz, bu kapsamda yazılım ve donanım harcamalarına 20 milyon liraya kadar destek verdiklerini ve faizin şu an yüzde 20 seviyesinde olduğunu belirtti. Hakan Güldağ ise piyasalarda ciddi anlamda para sıkışıklığı olduğunu belirtirken, karsızlık oranının da çok yüksek olduğunu söyledi. Güldağ, savunma sanayindeki büyük şirketlerin, biraz serpilen şirketleri satın almak yerine onların büyümesine destek olması gerektiğini vurguladı. Çin’in Birleşik Arap Emirliklerinde çok önemli sanayi tesisleri kurduğunu dile getiren Hakan Güldağ, bunun da önümüzdeki dönem için çok önemli olduğuna işaret etti.