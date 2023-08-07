İş Bankası ve Solarçatı'dan güneş enerjisi santrali yatırımlarına destek

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası müşterilerine, GES kurulumlarında hem finansman desteği hem de indirim avantajı sunulan iş birliğiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına erişimin kolaylaşması ve yatırım maliyetlerinde avantajın sağlanması amaçlanıyor.

Banka, Solarçatı tarafından kurulacak güneş enerjisi santrallerine "İş'te Güneş Kredisi" ile avantajlı finansman desteği sağlıyor. İş birliği sayesinde, finansman desteğine ek olarak Solarçatı tarafından yapılacak güneş enerjisi santrali kurulumlarında yüzde 5 indirim sunulacak.