İş Bankası/Adnan Bali: Pazarın en işlek yerinde dükkâna sahibiz'

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), ‘İş Dünyası Paylaşıyor’ toplantısında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’yi ağırladı. Belirsizlikler Çağında Geleceğin Stratejik Yol Haritası Ne Olmalı? başlığıyla yapılan toplantıda Bali, küresel ekonominin değişen dengelerini, ABD’nin yeni yönelimini, Türkiye’nin avantajlarını ve firmaların belirsizlik dönemlerinde izlemesi gereken stratejik yol haritasını iş dünyasıyla paylaştı.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, toplantının açılışında belirsizlikler çağında iş dünyasının doğru bilgiye, deneyime ve stratejik akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi. Küresel sistemin yeniden şekillendiğini, tedarik zincirlerinin, finansman koşullarının, kur volatilitesinin ve jeopolitik gerilimlerin işletme bilançolarını doğrudan etkleyen unsurlara dönüştüğünü belirten Yüksel, firmaların artık yalnızca maliyet hesabı değil, risk hesabı da yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Karşılıklılık ilkesi önemli

Avrupa Birliği’nin çelikte menşe kurallarını yeniden yazdığını hatırlatan Yüksel, yeni dönemde bir ürünün ilk kez eritilip döküldüğü ülkenin menşeli sayılacağını, kotaların daralırken kota dışı vergilerin iki katına çıkacağını belirtti. Avrupa’nın bir yandan kendi pazarını “Avrupa’da üretilmiş” ilkesiyle korumaya çalıştığunu, diğer yandan kamu ihalelerinde Türkiye’den açılım beklediğini dile getiren Yüksel, bu dengenin ancak karşılıklılık ilkesiyle kurulabileceğini ifade etti.

Bali: Yolculukta rotayı değiştirme kabiliyetine sahip olmak gerekiyor

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, dünyadaki güç dengelerinde yaşanan değişimlere ve ülkemize etkilerine değindiği konuşmasında, günümüzde küresel sorunların tek tek gelmediğini; toplu, çok katmanlı ve iç içe olduğunu belirterek, “Artık çoklu senaryolar çalışmak, her yeni duruma ayarlanabilir karar destek mekanizmalarına ve yolculuk sırasında rotayı değiştirebilme kabiliyetine sahip olmak gerekiyor” dedi.

Bu süreçte şirketler açısından bugünkü performans ile geleceğe hazırlık arasındaki dengenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Bali, cari performansı iyi olmayan işletmelerin geleceğe hazırlanacak kaynak yaratamayacağını, geleceğe dönük vizyonu ve tedbirleri olmayan işletmelerin ise bugünkü performansı yüksek olsa bile bunu sürdürülebilir kılamayacağını ifade etti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya 30 trilyonluk GSYH'yi kapsıyor

Adnan Bali, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın büyük bir pazar erişimi sunduğunu belirterek, “Pergelin ucunu Türkiye’nin merkezine batırıp 3-4 saatlik uçuş mesafesinde bir alan taradığınızda 30 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılaya, 10 trilyon dolarlık ticaret hacmine ve 1,3 milyarlık nüfusa ulaşıyorsunuz. Bu, ‘pazarın en işlek yerinde dükkânımız var’ anlamına geliyor. Bu nedenle Türkiye bilginin, enerjinin, üretimin ve finansın merkezi olabilecek bir potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği’nde güncelleme çağrısı

■ Alaattin Yüksel, Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerde yaşanan dönüşümün Türkiye sanayisi açısından kritik sonuçlar doğurduğunu belirterek, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin artık ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi’ni kesin döneme taşıdığına dikkat çeken Yüksel, demir çelikten alüminyuma, çimentodan gübreye kadar Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlerde karbon maliyetinin önümüzdeki dönemde doğrudan ihracat faturalarına yansıyacağını söyledi. Sanayinin bu dönüşüme henüz tam olarak hazır olmadığını vurgulayan Yüksel, “Hazırlık finansman, nitelikli insan kaynağı ve zaman demektir. Oysa sanayicimiz bu üç başlıkta da ciddi baskı altında. Karbon uyumu ve yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, ihracat pazarlarımızı korumanın temel şartıdır” dedi.