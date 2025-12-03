İş Bankası/Aran: Özel sektörün de bankaların da karlılığı enflasyonun altında kaldı

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Ne reel sektör, ne reel sektörün en karlısı, ne finansal kuruluşların en karlısı öz kaynak karlılığına bakarsanız enflasyona karşı para kazanmadı. Öz kaynakları da eridi. Bankacılık sektöründe öz kaynak karlılıkları yüzde 25-30 bandında. En karlı bankanın öz kaynak karlılığı da enflasyonun altında” dedi.

İş Bankası'nın, Türkiye Tenis Federasyonu'nun ana sponsorluğunu üstlendiği toplantıda konuşan Hakan Aran, “Önceliğimiz enflasyonla mücadele. Politika faizinin 1 Aralık’ta 100-150 baz puan arasında indirim alanı var. Bu da mümkün görülüyor. Şu anda enflasyonun geldiği yerde Kasım ayı enflasyonunun ne çıkacağını beklemek lazım. Yüzde 1.3’ün üzerine çıkmayacak bir Kasım ayı enflasyonu bekliyoruz. Çünkü 11 Aralık’taki kararı Kasım’ın enflasyonu belirleyecek” diye konuştu.