  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İş Bankası/Aran: Özel sektörün de bankaların da karlılığı enflasyonun altında kaldı
Takip Et

İş Bankası/Aran: Özel sektörün de bankaların da karlılığı enflasyonun altında kaldı

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankacılık sektörünün karlılığının enflasyon karşısında eridiğini belirtti.

MÜBERRA GÜREŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş Bankası/Aran: Özel sektörün de bankaların da karlılığı enflasyonun altında kaldı
Takip Et

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Ne reel sektör, ne reel sektörün en karlısı, ne finansal kuruluşların en karlısı öz kaynak karlılığına bakarsanız enflasyona karşı para kazanmadı. Öz kaynakları da eridi. Bankacılık sektöründe öz kaynak karlılıkları yüzde 25-30 bandında. En karlı bankanın öz kaynak karlılığı da enflasyonun altında” dedi.

İş Bankası'nın, Türkiye Tenis Federasyonu'nun ana sponsorluğunu üstlendiği toplantıda konuşan Hakan Aran, “Önceliğimiz enflasyonla mücadele. Politika faizinin 1 Aralık’ta 100-150 baz puan arasında indirim alanı var. Bu da mümkün görülüyor. Şu anda enflasyonun geldiği yerde Kasım ayı enflasyonunun ne çıkacağını beklemek lazım. Yüzde 1.3’ün üzerine çıkmayacak bir Kasım ayı enflasyonu bekliyoruz. Çünkü 11 Aralık’taki kararı Kasım’ın enflasyonu belirleyecek” diye konuştu.

Ekonomi
Trump'tan Fed başkanı açıklaması: 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik
10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik
Bütçenin beyana dayalı KDV beklentisi 50 milyar lira artırıldı
Bütçenin beyana dayalı KDV beklentisi 50 milyar lira artırıldı
Korkuyu bırak, birlikte üret yapay zekâ dönüşümü başlasın
Korkuyu bırak, birlikte üret yapay zekâ dönüşümü başlasın
Hisse senedi fonlarında kırılma noktası arayışı
Hisse senedi fonlarında kırılma noktası arayışı
“Hangisi doğruyu söylüyor, büyük ihtimalle hiçbiri…”
“Hangisi doğruyu söylüyor, büyük ihtimalle hiçbiri…”
Çalışanlara sağlanan her menfaat ücret midir?
Çalışanlara sağlanan her menfaat ücret midir?