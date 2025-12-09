İş Bankası/Hakan Aran: Kredi muslukları 2026 ikinci yarısında açılabilir

İş Bankası Genel Müdürü Aran, Altın Gençler Ödül Töreni'nde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, 2026 yılının ilk yarısında kredi musluklarının açılmasının beklemediğini ancak yılın ikinci yarısında bunun görülebileceğini belirtti.

Aran "Enflasyonla mücadele programında kritik eşiği geçemedik. Kredi kısıtlarının gevşemesi, krediye erişimin ucuzlamasını ancak gelecek yılın ikinci yarısında konuşabileceğiz" derken, enflasyon muhasebesinin bankaların karşılıkları artırmasına dolaylı olarak etkide bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yasal bir düzenleme olmazsa enflasyon muhasebesinin 2026'da devam etmesi beklenebilir."

“Açıklanan resmi enflasyon rakamında değişime neden olacaktır”

Aran, 2026 itibarıyla TÜİK'in enflasyon hesaplamalarındaki değişikliklerin etkilerine yönelik şunları söyledi:

“TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını sepet ağırlığındaki değişim etkileyecektir. Dolayısıyla açıklanacak olan enflasyon rakamına etkisi olacaktır. Ama onun dışında bizim projeksiyonumuza veya sokaktaki vatandaşın hayatına çok tesir eden bir etkisi olmayacaktır. Sadece açıklanan resmi enflasyon rakamında değişime neden olacaktır.

Bu ağırlıkların değişimi genel olarak kabul görmüş şekilde vatandaşın harcama alışkanlığıyla uyumu olmuşsa daha gerçekçi bir enflasyona işaret edecektir. TÜİK'in açıkladığı sepetin geniş bir nüfusun harcama alışkanlığına işaret etmesi önemli. Bu düzenlemenin güveni artıracak, iletişimdeki şeffaflığı devam ettirecek bir düzenleme olduğunu umut ediyorum.”

“TCMB, rezervini kullanarak müdahale ediyor”

Kur politikasında önemli bir değişim olmasının beklemediğini belirten Hakan Aran, "Enflasyonla mücadele programının çok önemli bir bileşeni. Bu konuda TCMB zaten piyasaya döviz satarak değil, dövizin daha düşmemesi için mücadele ediyor. Ancak oynaklıklar ya da kriz riskinin arttığı durumda satış yönünde rezervini kullanarak müdahale ediyor. TCMB bu politikayı yürütürken zorlanmıyor. Tersine rezervini güçlendirecek şekilde hareket edebiliyor. O nedenle bu politikanın değişmesini gerektiren bir durum görünmüyor" dedi.