İş Bankası’na 109 milyon dolarlık kaynak

Türkiye İş Bankası, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerden doğrudan etkilenen işletmeler ve bireylerin yanı sıra bölgedeki iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarına katılan şirketlerin finansmanına destek olmak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından oluşturulan Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi dahilinde, EBRD ile 109 milyon dolar tutarında kredi teminine yönelik sözleşmeye imza attı. Kredi ilk etapta deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, depremden doğrudan etkilenen işletme ve bireylerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak.

“Bölgenin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunacağız”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu yılın başında meydana gelen ve hepimizi derinden üzen deprem felaketleri, etkili olduğu geniş alanda büyük maddi ve manevi yıkımlara yol açtı. Biz de bu süreçte ilk andan itibaren tüm imkânlarımızı seferber ederek, deprem bölgesinin gerek finansman gerekse diğer açılardan desteklenmesi ve yeniden yapılandırılması için çalışmaya başladık. Toplamda 10 milyar Türk Lirası tutarında kapsayıcı bir destek paketi oluşturduk. Böyle dönemlerde, uluslararası finans kuruluşlarının da bu yöndeki çabaları desteklediğini görmek çok değerli ve önemli. Bankamızca EBRD ile imzalanan bu sözleşme, gerek EBRD’nin deprem bölgesinin yeniden kalkındırılmasına olan desteğini göstermesi gerekse İş Bankası ile olan güçlü ve uzun soluklu iş birliğini pekiştirmesi açısından önem taşıyor. Söz konusu yeni finansman ile afet bölgesinin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamaya ve bölgeye destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Bu kaynaklar, bölgenin yeniden inşası için hayati önemde”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan EBRD Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan ise, “Afet bölgesine odaklanan bu kaynaklar, bölgenin toparlanması ve yeniden inşası için hayati önem taşıyor. Köklü ortaklarımızdan İş Bankası'nın bu fonları ekonomik refahlarını yeniden inşa etmek için çalışan bölge nüfusuna verimli ve başarılı bir şekilde ulaştıracağına inancımız tam.” dedi.