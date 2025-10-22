İş Bankası'nda görev değişikliği

  1. Ekonomim
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Burak Seyrek görevinden ayrıldı.

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada üst yönetimde görev değişikliğine gidildiğini duyurdu.

Açıklamada, Banka Yönetim Kurulu'nun 22 Ekim 2025 tarihli toplantısında, I. Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Burak Seyrek'in, Grup bünyesinde üstleneceği yeni görev ve sorumluluklar nedeniyle Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Nevzat Burak Seyrek kimdir?

1970 yılında Ankara’da doğan N. Burak Seyrek, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1990 yılında İş Bankası Eğitim Müdürlüğü’nde Stajyer Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Seyrek, 1994 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Kredi Uzman Yardımcısı iken görevlendirildiği İşbank AG Filiale Frankfurt’da 1998 yılında Şube Müdürlüğü'ne, 2001 yılında Başkent/Ankara Şubesi’nde Müdür Yardımcılığı'na, 2004 yılında Ostim Şubesi’nde Şube Müdürlüğü'ne, 2007 yılında Ankara Merkez II Bölge Satış Müdürlüğü’nde Ticari Satış Direktörlüğüne, 2010 yılında Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürlüğü'ne, 2011 yılında Ticari Bankacılık Satış Bölümü Müdürlüğü'ne, 2013 yılında KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölümü Müdürlüğü'ne ve Eylül 2013’te İşbank AG Hauptverwaltung'a Genel Müdür olarak atandı.

25 Mart 2016 tarihinde İş Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

