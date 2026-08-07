İş Bankası'nda Hakan Aran görevden ayrıldı: Yeni Genel Müdür Cahit Çınar oldu

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Türkiye İş Bankası Grubu üst yönetiminde, ikinci yüzyıl vizyonu ve stratejisi doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca; grubun bankacılık, finans ve sanayi alanlarındaki rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak ile yapay zekâ çağının fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla üst düzey görev değişikliklerine gidildi.

Hakan Aran, Şişecam’ın Yönetim Kurulu Başkanı oldu

2021 yılından bu yana İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan ve bankanın ikinci yüzyılına girişine liderlik eden Hakan Aran, dört kıtada ve 13 ülkede üretimi bulunan Şişecam’ın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aran, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla bankadaki görevinden ayrılarak Şişecam’ın küresel büyüme stratejisine liderlik edecek.

Öte yandan, 2021 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Bali’nin bu görevini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Yeni Genel Müdür H. Cahit Çınar olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı H. Cahit Çınar atanacak.

25 yılı yönetici olmak üzere 35 yıllık bankacılık deneyimi bulunan Çınar; krediler tahsis, kredi stratejisi, iştirak yönetimi ve hukuk gibi alanlarda bankaya önemli katkılar sağlarken, İşbank AG Genel Müdürlüğü ve Trakya Yatırım Holding Genel Müdürlüğü görevlerini de yürütmüştü.

İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirim de şu ifadelere yer verildi:

Bankamız Yönetim Kurulunun 7 Ağustos 2026 tarihli kararı uyarınca, Genel Müdürümüz Sayın Hakan Aran'ın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak üstlendiği görev nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde Bankamızdaki görevlerinden ayrılmasına, Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın H. Cahit Çınar'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

H. Cahit Çınar kimdir?

1967 yılında Ankara’da doğan H. Cahit Çınar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’ne devam eden Çınar, 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı oldu.

2001 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanan Çınar, aynı bölümde sırasıyla Bölge Müdürü ve Bölüm Müdürü olarak çalıştı. 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü olan Çınar, 2016 yılında Almanya merkezli İşbank AG’nin Genel Müdürlük görevini üstlendikten sonra 2018 yılında İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

2024-2025 yılları arasında Trakya Yatırım Holding A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak görev yapan Çınar, 1 Mayıs 2025 tarihinde yeniden İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu. Halen İş GYO, İş Enerji ve Maxi Digital GmbH Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Şişecam ve Polat Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini sürdüren Çınar, 1 Eylül 2026 itibarıyla İş Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlayacak.