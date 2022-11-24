İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube

Türkiye İş Bankası, İzmir'de girişimcilere özel şube açtı. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine katılan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimciliğin emek, risk almayı ve bir hayale sahip olmayı gerektiren özel bir alan olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin geldiği yerin girişimcilerin sayesinde olduğunu kaydeden Aran, "Girişimcilerimiz bugün çok büyük kurumları kurmuş, kurumlarını büyütmüş, artık girişimci değil, sanayici ve iş insanı olarak adlandırılıyor olabilir ama hepsinin özü bir girişimcilikle ve bir fikirle başlamıştır." dedi.

Genç girişimcilere "yaptıkları girişimden para kazanmayı değil o girişimle neyi değiştirmek ve başarmak istediklerini hayal etmeleri" tavsiyesinde bulunan Aran, şöyle konuştu: "Silikon Vadisinde bir inovasyon merkezi açtık. Bu bölgede olup bitenleri görelim, bu bölgede bu sistem nasıl büyüdü, ekonomiye nasıl katkı sağladı, bunun içinde yaşayan bir aktör olalım dedik. Sonra arkasından girişimcilikle ilgili hızlandırma programlarını başlattık. Girişimcilik programlarımızı ülkemizin ihtiyaç duyduğu farklı dikeylere göre artırdık. Tarımda bir girişimcilik programı başlattık. Girişimlerimizin ihtiyaçlarını gördükten sonra yurt dışında yatırım turlarına çıkardık, Silikon Vadisindeki ofisimize götürdük. Yatırım alabiliyorlar mı, bunu test ettik. İnandığımız fikirlere yatırım yapabilmek için kendi girişim sermayesi yatırım fonumuzu kurduk. Ve 'girişimcilere önce biz destek olmalıyız' dedik. İş Bankası'nın yarattığı ekosistemde müşterisiyle, tedarikçisiyle birlikte erişim imkanı sunmak adına da girişimcilik merkezindeki şubelerimizi hayata geçiriyoruz. Girişimcilerimizin büyümesini, hayaline ulaşmasına yardımcı olacak şekilde İş Bankası'nın gücünü girişimcilerimize vakfetmek için buradayız."

“Kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacak"

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de teknoloji odaklı, dinamik, hızlı büyüme potansiyeli vadeden global ölçekte ses getirebilecek niteliğe sahip startupların geleceği şekillendirmede önemli olduğunu vurguladı.

Kısıtlı imkanlarla işini kurmuş, büyütmüş ve daha da önemlisi tüm ekonomik dalgalanmalara rağmen işini geliştirerek ayakta tutmayı başarmış girişimci nesil yetiştiğini ifade eden Özgener, "Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışan girişimcilik şubesinin hedef müşteri kitlesini, teknoloji tabanlı yeni nesil girişimler, yatırım fonları, melek yatırımcılar ve ekosistemin diğer paydaşları oluşturuyor. Şube, teknoloji tabanlı girişimlerle birebir ilgilenecek ve geleneksel bankacılıktan farklı olarak onların ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacak." diye konuştu.