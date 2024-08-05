İş Bankası'ndan KOBİ'lere "Kazançlı Kredi" desteği

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, "Kazançlı Kredi" ürünüyle hem gerçek kişi tacirlere hem de tüzel KOBİ'lere destek olmayı amaçlıyor.

Buna göre, kredi vadesi boyunca hesaplara yatırılan tutarlar ve yapılan işlemler belirli bir hacme ulaşınca faiz indirimi uygulanacak.

20 milyona kadar kullanılabilecek

Faiz indiriminin belirlenmesinde esas olacak hacmin belirlenmesinde kredi vadesi boyunca Türk Lirası ve yabancı para cinsinden hesaplara yatırılan tutarlar, para transferleri, çek ve POS cihazlarından geçen işlem tutarları gibi seçili nakit akış ürünleri baz alınacak.

İş Bankası şubelerinden başvurulabilen ve işletmelerin finansman maliyetini düşüren kredi, 12 aya varan vadede 20 milyon liraya kadar kullanılabilecek.