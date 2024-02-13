İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 2,5 trilyon TL’ye ulaştı

İş Bankası, 2023 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı.



Bankanın aktif büyüklüğü 2023 yılsonunda 2,5 trilyon TL’ye ulaştı. Bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı, 1,2 trilyon TL’si nakdi, 427,3 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere, 2023 yılsonu itibarıyla 1,6 trilyon TL’ye yükseldi.



Bankanın toplam mevduat hacmi 2023 yılsonu itibarıyla 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. TP mevduat hacmi ise 2022 yılsonuna göre yüzde 128,1 oranında artarak 880,6 milyar TL’ye yükseldi.



Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu yıl 100. kuruluş yıldönümümüzü coşkuyla, heyecanla kutlayacağız. İkinci yüzyılımıza ilerlerken sürdürülebilir ve uzun vadeli değer oluşturmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye; ayrıca eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.



2023 yılında toplam 72,3 milyar TL net kâr elde eden bankanın özkaynak büyüklüğü 2022 yıl sonuna göre yüzde 40 oranında artarak 267,8 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşti.



Sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası standartlarda yürütüyor



Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve taahhütlerini uluslararası standartlarda yürüten, sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gören bankanın imzaladığı toplam tutarı 915 milyon dolara ulaşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi işlemi oldu.



İş Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC), PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon dolar ve 75 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı. Ayrıca, 230 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı sağlayan banka, sektör tarafından yurt içinde TL cinsinden yapılan ilk yeşil borçlanma aracı ihracı olan 500 milyon TL tutarında iki yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi.



Bankanın 100. yılına özel projeler



İş Bankası, 100. yılı vesilesiyle birçok proje hayata geçiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve risklere dair bilimsel çalışmalar yürütecek “İTÜ Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni (MATAM) kuran banka, Petrol Ofisi Grubu işbirliğiyle çocukların deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarını, bilim ve teknolojiye duydukları ilgiyi ve merak duygularını artırmayı amaçlayan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi başlattı. Projeyle, deprem bölgesinde ve diğer illerde ilk ve orta öğretim seviyesindeki devlet okullarında 2025 sonuna kadar 750 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.



6 Şubat deprem felaketlerine maruz kalan bölgedeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla “Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi” ve “Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu” inşa edecek olan banka, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi destekçisi olarak Paris 2024 Olimpiyatlarına katılacak başarılı genç sporculara yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyor.