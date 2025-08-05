İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 4 trilyon liraya çıktı

Türkiye İş Bankası, 2025 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 2 trilyon liraya, gayri nakdi kredi hacmi 741,2 milyar liraya ulaşan bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 2,8 trilyon lira oldu. Bankanın sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 17,4 seviyesinde gerçekleşti.

Dijital bankacılıkta uluslararası ödül aldı

Yeniliği ve teknolojiyi her alanda destekleyerek geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden İş Bankası, finans ve bankacılık alanında en itibarlı uluslararası yayınlardan biri olan Euromoney tarafından düzenlenen Awards for Excellence ödüllerinde, "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" ödülüne layık görüldü.

Net Sıfır Bankacılık Birliğinin (NZBA) tanımladığı tüm karbon yoğun sektörlerde emisyon azaltım hedeflerini daha önce açıklayan Banka, iklim değişikliğiyle mücadele ve net sıfır hedefiyle yola çıkarak çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bankanın İklim Dönüşüm Planı, karbon yoğun sektörlerin tamamını içerecek şekilde genişletilerek, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonlarının yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan sektörlerde karbonsuzlaşma hedeflendi.

Hakan Aran: Bu alandaki pazar payımız yüzde 28,2 düzeyinde

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ülke ekonomisine olan desteklerini, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerin finansmanında yüzde 22 nakdi kredi ve yüzde 23 gayri nakdi kredi sektör payıyla bu dönemde de güçlendirdiklerini belirtti.

Aran, ihracat kredilerinde de özel bankalar arasındaki güçlü konumlarını sürdürdüklerini aktararak, "Bu alandaki pazar payımız yüzde 28,2 düzeyinde." ifadesini kullandı.

İş Bankası'nın kurulduğu günden bu yana, tasarruf sahiplerinin nezdinde güvenle özdeşleşmiş bir kurum olduğunu vurgulayan Aran, toplam mevduat hacminin haziran döneminde 2,6 trilyon lira olarak gerçekleştiğini, TP mevduat hacminin ise geçen yılın sonuna göre yüzde 20,7 artarak 1,5 trilyon liraya yükseldiğinin bilgisini paylaştı.

Aran, yurt dışı finansman imkanlarını aktif olarak kullanmaya devam ettiklerini kaydederek, şunları aktardı:

"Haziran ayında 751 milyon dolar ve 513,5 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin ettik. Finansal piyasa enstrümanlarını çeşitlendirmede öncü rol oynuyoruz. Türkiye'de blokzincir teknolojisi kullanarak dijital tahvil ihraç eden ilk banka olduk. Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) yatırımcısı olduğu 100 milyon dolar tutarındaki dijital tahvilin ihracıyla sağladığımız kaynağı, deprem felaketlerinden etkilenen illerdeki kişilerin, çiftçilerin, mikro ve küçük işletmelerin finansmanı için kullanacağız."

Aran, İş Bankası'nın sektördeki öncü konumu, sağlam finansal yapısı ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanan kapsayıcı hizmet anlayışıyla ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.