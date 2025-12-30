İş Bankası'nın "İş Vapuru" sefere çıktı

RUHİ SANYER

Türkiye İş Bankası, tarihinde yer tutan bir vapur üzerinden konumlandırdığı, yüzen şubesini hizmete açtı. Bankanın İş Vapur adını verdiği şubesi, İstanbul Karaköy’de bulunan Galataport’ta faaliyete geçirildi. İş Vapur, olası bir afet anında hizmet sürekliliğini sağlayacak altyapısı ve donanımı; yıl boyu sunacağı bankacılık hizmetleri; etkinlik, dinlenme, kafe alanlarıyla ilk yeni nesil yüzen şube özelliği taşıyor. Vapur, Bankanın ilk yıllarında kuruluş yıl dönümlerinin kutlandığı Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan esinlenilerek sıfırdan inşa edildi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Vapur’un açılışında yaptığı konuşmada, bankanın afet yönetimine dair çalışmaları çerçevesinde 6 Şubat deprem felaketlerinden sonra hayata geçirilen İş Vapur ile deprem gibi büyük bir afet karşısında karayolu erişiminin kısıtlandığı durumda bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz bir şekilde devam etmesinin sağlanacağını ve İstanbul Boğazı’nda gezici olarak hizmet verebileceklerini ifade etti. Aran, “Galataport’tan Sarıyer'e, Beykoz'dan Bostancı'ya, Tuzla'ya kadar İstanbul’un birçok kıyısından İstanbullulara denizden ulaşıp bankacılık hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağımız İş Vapur, aynı zamanda olası depremde revir ve yatakhane olarak da kullanılabilecek, 300 kişiye kadar barınma imkânı sağlayacak” dedi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran, projenin tomlam maliyetinin 8,5 milyon Euro olduğunu söyledi.

İş Vapur, olağanüstü durumlarda yiyecek, barınma ve bankacılık hizmetleri sunabilecek şekilde tasarlandı. Normal zamanlarda 3 terminalin yer alacağı İş Vapur’da afet dönemlerinde terminal sayısı 13’e çıkabilecek. Ayrıca, 1 GişeMatik ve 1 Bankamatik ile nakit ihtiyaçlarının hızlıca ve self servis olarak karşılanması sağlanacak.

İş Vapur’da banka şubesinin yanı sıra sergi, toplantı, etkinlik, büfe ve dinlenme alanları bulunuyor. Vapurun ana güvertesinde bulunan İş Vapur Şubesi, İş Kültür Yayınları ve kafe alanı yılın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Şehir Hatları vapuru olarak hizmet verdi

İstanbul içi yolcu kapasitesi 500 kişi olan, 320 kişilik etkinlik alanına sahip vapurun, açık denizde 400 kişi kapasitesi bulunuyor. İş Vapur, Karaköy Şubesine bağlı olarak faaliyet gösterecek. Şehir Hatları A.Ş. tarafından inşa edilen İş Vapur, 50 metre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip.

1926’da Karadeniz Vapuru’nda da şubemiz vardı

Hakan Aran, “İş Vapur ile denizde seyahat eden bir şubeyi açıyor, yüzen bir bankacılık şubesini sektöre kazandırıyoruz. Bu, tarihimizde ilk değil. 1926 yılında hem Türkiye'yi hem de dış ticareti artıracak ürünleri tanıtmak amacıyla Avrupa’nın birçok limanını dolaşan Karadeniz Vapuru’nda da şube açmış ve ülkemizin tanıtımında rol oynamıştık. Cumhuriyet vizyonuyla 1926’daki vapur şubemizden tam 100 yıl sonra bu kez İş Vapur’u İstanbullulara, Türk bankacılık sektörünün hizmetine sunmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu vapurun yapılmasında, bugün hizmete açılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi’ne, İstanbul Liman Başkanlığı’na, tüm paydaşlarımıza ve bu projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu