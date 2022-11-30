İş dünyası, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte cari fiyatlarla 4 trilyon 258 milyar 168 milyon lira dolar bazında ise cari fiyatlarla 241 milyar 523 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. Kişi başı milli gelir ise üçüncü çeyrek itibarıyla 9 bin 861 dolar olarak hesaplandı.

Üçüncü çeyreğe ilişkin verileri değerlendiren iş dünyası temsilcileri, büyümenin ilerleye süreçte de devam etmesini bekliyor.

Olpak: 2022 büyümesinin yüzde 5 civarında gerçekleşmesi mümkün

Pozitif görünümün sürmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, özellikle, makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 14,3 artarak büyümeye pozitif katkı vermesini önemli bulduklarını ifade etti. Öncü göstergeler ışığında dünyadaki resesyon beklentilerine paralel büyüme hızının elbette bir miktar yavaşlamasını beklediklerini aktaran Olpak, "Ancak küresel risklerin ve resesyonun konuşulduğu bir ortamda dahi yüzde 3,9'luk büyüme gösteren Türkiye'nin bir kez daha dünyadan pozitif ayrışmayı başardığını görüyoruz. Dolayısıyla yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme verisi, Türkiye açısından resesyon ihtimalinin de bir hayli zayıf olduğunu destekler nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

DEİK Başkanı Olpak, büyüme verilerine arz tarafının katkısına değinerek, inşaat hariç tüm sektörlerin pozitif büyüme göstermesinin oldukça değerli olduğunu vurguladı. Özellikle bankacılık ve finans sektörünün yüzde 21,6, bilgi ve iletişim sektörünün yüzde 13,9 genişlemesinin büyümenin temel sürükleyici kalemleri durumunda olduğunu belirten Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Açıklanan bu olumlu veri, 2022 büyümesinin yüzde 5 civarlarında gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. 2009 küresel finansal krizinden sonraki dönemde çeşitli risklere maruz kalsak dahi her yıl üzerine değer katarak pozitif büyümeyi başaran ekonomimiz, küresel çalkantıların ve risklerin yeniden arttığı bu son dönemde dahi pozitif ayrışarak gücünü bir kez daha gösterdi. DEİK olarak önümüzdeki dönemde de Türk iş dünyası adına üstlendiğimiz ticari diplomasi misyonumuz doğrultusunda ülkemizin büyümesine katkı sunmaya ve küresel ticaretten aldığımız payı artırmak amacıyla dünyanın dört bir yanında daha fazla ticaret için çalışmaya devam edeceğiz."

İSO Başkanı Bahçıvan: Dinamizmin bir göstergesi

Son dönemlerde sanayiden ve sanayi ihracatından güçlü bir şekilde beslenen büyüme oranlarında, yurt dışı kaynaklı gelişmeler başta olmak üzere, farklı olumsuz nedenlerden kaynaklanan bir ivme kaybı olduğunu gözlemlediklerini belirten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Başkanı Bahçıvan, şunları kaydetti: "Bu ivme kaybını, özellikle İSO Türkiye İmalat PMI verilerinin son aylardaki belirgin düşüşünde de maalesef açıkça görmekteyiz. Yine de açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verilerini Türkiye ekonomisinin dinamizminin bir göstergesi olarak değerlendirirken, nitelikli büyümenin korunması için GSYH içinde sanayi büyümesinin payının arttırılması gerektiğinin altını çizmek isteriz. Ayrıca, bu olumsuz dönemde bile sanayimizin yatırım ihtiyacının ve sanayicimizin yatırım motivasyonunun hala oldukça yüksek olduğunu hatırlatmak istiyorum. Böylesine kıymetli bir iklim şansını ve fırsatını, ülkemizin geleceğine yönelik olarak olumlu değerlendirmemiz gerektiğini özellikle vurguluyorum."

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Büyüme devam edecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen, Türkiye ekonomisinin dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başardığını belirtti. Asmalı, şunları söyledi: “Salgın sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların henüz tam anlamıyla bertaraf edilemediği bir dönemde patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı, toparlanma evresindeki küresel ekonomik konjonktürü oldukça olumsuz etkilemiştir. Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu bir ortamda ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye’nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin bir ispatıdır. 3’üncü çeyrekte verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde Suudi Arabistan, Endonezya ve Meksika’nın ardından 4’üncü sırada yer alan Türkiye, aynı dönemde yüzde 3,9 büyüyen Çin’le aynı sırayı paylaşmış; yüzde 2,4 büyüyen İngiltere’yi, yüzde 2,1 büyüyen Euro Bölgesi’ni, yüzde 1,8 büyüyen ABD’yi ve yüzde 1,3 büyüyen Almanya’yı ise geride bırakmıştır. MÜSİAD olarak, bu motivasyonla gireceğimiz 2023 yılında da Türkiye ekonomisinin sanayicilerimizin omuzlarında yükselemeye devam edeceğine, bu bağlamda millî ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğine yürekten inanıyoruz."

ATO Başkanı Baran: Ekonomimiz bağışıklığını güçlü tutmaya çalışıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, tüm iç ve dış zorluklara rağmen Türkiye’nin yüzde 3,9 büyümesinin önemli olduğunu vurguladı. Baran, küresel ekonomide resesyon tehlikesinin sürdüğü dönemde Türkiye ekonomisinin bağışıklığını güçlü tutmaya çalıştığını söyledi.

Pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünya ekonomisinin önemli bir kırılmadan geçtiğine işaret eden Baran, “Küresel ekonomide durgunluk oluşturan salgının ardından savaşın etkileri, tedarik zincirlerindeki bozulma, enerji ve gıda temini gibi sorunların ekonomik büyümeye baskı yaptı. Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı, resesyon tehlikesinin sürdüğü bu dönemde Türkiye’nin büyüme performansını koruması, bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesidir. Ancak küresel sistemin geldiği yapı itibarıyla hiçbir ülke dış etkilerden bağımsız bir şekilde ekonomik büyümesini belirleyemez. Dünya ekonomisindeki yavaşlamanın Türkiye ekonomisine ivme kaybettirmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu gerçeği göz ardı etmemek gerektiği gibi karamsar tablo çizmek de doğru değil. Türkiye ekonomisi zaten doğru bir rotada gelişimini sürdürüyor. Bu süreçte katma değerli üretimi teşvik etmek, bunu sağlayacak yatırımları desteklemek, büyümenin devamlılığına katkı sağlayacaktır. Dinamik reel sektörü, basiretli yönetimi ve insan kaynağıyla Türkiye’nin önü açıktır.”

İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomik dinamizmin sürdüğünü gösteriyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin GSYH sonuçlarını değerlendirdi. "Üçüncü çeyrekteki yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, büyümede iç talebin öne çıktığını, dış talebin ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Avdagiç, "Çeyrekten çeyreğe yatay seyir, 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı." ifadelerini kullandı.

İKMİB Başkanı Pelister: Resesyon sinyalleri belirgin hale geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye ekonomisi 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Rusya- Ukrayna krizi başta olmak üzere küresel ekonomik ve politik gelişmeler, enflasyon baskıları, enerji maliyetleri, kur ve parite dalgalanmaları gibi pek çok etken dolayısıyla üçüncü çeyrek ve dördündü çeyrekte büyümede gerileme bekleniyordu. Özellikle AB ve ABD tarafındaki resesyon sinyalleri son çeyrekte daha belirgin hale gelmeye başladı. Bu durumun ihracatımıza yansımalarını bazı hammadde ve yarı mamul verdiğimiz diğer sektörlerde görmeye başladık." “Kimya sektörümüz ise en çok ihracat gerçekleştiren birinci sektör olarak yükseliş performansını sürdürdü." yorumunu yapan Pelister, “Kimya sektörümüz üçüncü çeyrekte 2021 yılı üçüncü çeyreğine göre yaklaşık yüzde 40 büyüdü ve 8,76 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ikinci çeyreğine göre ise ihracatta yüzde 5 azalma söz konusu. Ülkemizin yıl sonu büyüme beklentisi ise uluslararası kuruluşlar tarafından yukarı yönlü revize edildi ve yüzde 5’in üzerinde büyüme bekleniyor. Biz de ihracatta kimya sektörümüzün yılı yıllık bazda yüzde 30’a yakın büyüme ile kapatmasını bekliyoruz." dedi.

İSTİB Başkanı Kopuz: Türkiye büyüme modeli güçlü durmamızı sağlıyor

Türkiye ekonomisinin salgın sonrası normalleşme süreciyle birlikte ilk iki çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdüğünü hatırlatan İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, şunları kaydetti: "Küresel risklerin üretim, ihracat ve yatırım öngörülebilirliğini azalttığı bu süreçte en önemli ticaret ortağımız olan Euro bölgesi ekonomisinin yıllık bazda 2,1 büyüdüğünü göz önüne alırsak, Türkiye’nin yakaladığı yüzde 3,9‘luk büyüme rakamının ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Türkiye büyüme modeli bu zorlu konjonktüre rağmen güçlü durmamızı sağlıyor. Tarım yüzde 1,1’lik büyüdü. Ağustos ayında tarımdaki daralmanın büyük oranda mevsimsel olduğunu belirtmiştim. Nitekim hasat dönemiyle birlikte güçlü gelen rekolte rakamları sonrası pozitif büyümeyi yakaladık. Ancak tarımsal hasılamızın toplam büyümedeki payı halen potansiyelimizin altında bulunuyor. Şu an uygulanan etkin politikalarla tarımsal hasılamızı en kısa sürede hak ettiği noktaya taşıyacağımıza gönülden inanıyorum."